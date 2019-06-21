“وظائف السعودية” وزارة الشئون الأسلامية تعلن عن وظائف أمام ومؤذن بجميع مدن المملكة تعرف على شروط التقديم وموعد التقديم

متابعينا الأحباب في المملكة العربية السعودية من خلال موقعنا نجوم مصرية، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن وظائف وزارة الشئون الإسلامية في السعودية، وظيفة أمام وخطيب ووظيفة مؤذن في جميع مدن المملكة، ونحن من خلال هذا المقال الذي نتمنى أن ينال على إعجابكم نرصد لكم كل تفاصيل الوظائف من شروط التقديم وموعد التقديم .

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توفر وظائف شاغرة للرجال، للعمل في جميع مدن المملكة بوظيفة أمام ومؤذن، ووضعت عدة شروط يجب توافرها في من يرغب في التقديم لشغل الوظائف تعرف على شروط التقديم.

شروط التقديم في وظائف وزارة الشئون الإسلامية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجن أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة والأولوية للحاصلين على مؤهل جامعي.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

حفظ ثلاث أجزاء من القران الكريم على الأقل .

التفرغ التام للعمل.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وأن يكون لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والدين والأمانة.

موعد التقديم في وظائف وزارة الشئون الإسلامية والدعوة

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية أن التقديم متاح من اليوم الجمعة 18/10/1440 هجري، إلي يوم الخميس القادم 24/10/1440 هجري.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أعلنت الوزارة أن التقديم يكون عن طريق إرسال السيرة الذاتية ( مع تحديد اسم المدينة التي يرغب العمل بها في خانة عنوان البريد الإلكتروني) [email protected]

وفي نهاية المقال كل التمنيات الطيبة لكل من يرغب في التقديم في وظائف وزارة الشئون الإسلامية.

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