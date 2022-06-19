شروط التقديم في وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

نشرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بيانًا رسميًا هامًا، عبر موقعها الإلكتروني تفيد فيه بالتخصصات المطلوبة للعمل ببعض الوظائف المتاحة لديها، وأفادت الوزارة أن هناك حوالي ما يقرب من 35 وظيفة خالية المتاحة للطلاب الخريجين من المدارس الثانوية أو أصحاب المؤهلات العليا.

وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

كما أنها حددت مجموعة هامة من الشروط التي يتوجب توافرها بالمتقدمين حتي يتم قبولهم، ونحن من خلال هذا التقرير سنستعرض لكم كافة التفاصيل المطلوب أتباعها من أجل تقديم الطلب إلكترونيًا بخطوات بسيطة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع الجوي

حددت وزارة الدفاع الجوي بالمملكة عدة اشتراطات يجب توافرها بالمتقدمين إلى شغل الوظائف التي طرحتها من أهمها:

أن يكون سعودي الجنسية ويمتلك أهلية سعودية.

ألا يكون سبق أن حكم عليه في أحد القضايا.

أن يشتهر بحسن السير والسلوك هو وعائلته.

أن يكون يمتلك مؤهل مناسب للقبول بالوظائف المتاحة.

أن يستطيع المتقدم تجاوز المقابلة الشخصية والكشف الطبي للتأكد من عدم وجود أمراض.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع الجوي