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شروط التقديم في وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

دينا سليمان

نشرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بيانًا رسميًا هامًا، عبر موقعها الإلكتروني تفيد فيه بالتخصصات المطلوبة للعمل ببعض الوظائف المتاحة لديها، وأفادت الوزارة أن هناك حوالي ما يقرب من 35 وظيفة خالية المتاحة للطلاب الخريجين من المدارس الثانوية أو أصحاب المؤهلات العليا.

وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

كما أنها حددت مجموعة هامة من الشروط التي يتوجب توافرها بالمتقدمين حتي يتم قبولهم، ونحن من خلال هذا التقرير سنستعرض لكم كافة التفاصيل المطلوب أتباعها من أجل تقديم الطلب إلكترونيًا بخطوات بسيطة.

سجل من هنا في موسم الحج 1443 بوزارة الدفاع السعودية مع بيان الشروط

رابط وشروط التقديم في وزارة الدفاع للجامعيين والخريجين 1443

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع الجوي

حددت وزارة الدفاع الجوي بالمملكة عدة اشتراطات يجب توافرها بالمتقدمين إلى شغل الوظائف التي طرحتها من أهمها:

  • أن يكون سعودي الجنسية ويمتلك أهلية سعودية.
  • ألا يكون سبق أن حكم عليه في أحد القضايا.
  • أن يشتهر بحسن السير والسلوك هو وعائلته.
  • أن يكون يمتلك مؤهل مناسب للقبول بالوظائف المتاحة.
  • أن يستطيع المتقدم تجاوز المقابلة الشخصية والكشف الطبي للتأكد من عدم وجود أمراض.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع الجوي

  • يتم الدخول أولا عبر رابط وزارة الدفاع السعودي (أضغط هنا).
  • تسجيل البيانات المطلوبة بدقة والتأكد قبل حفظها.
  • توفير الأوراق المطلوب من المتقدم.
  • طباعة الطلب بعد استكمال الخطوات المطلوبة والانتظار لحين وصول رسالة تأكيد عبر الجوال الخاص بالمتقدم.
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دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.


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