وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي شروط الألتحاق ورابط التقديم 1443

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قوات الدفاع الجوي الملكي وهم حوالي 35 وظيفة وتتوفر الوظائف في مدينة الرياض وجدة والطائف وهي من أجل دعم قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويتم العمل من خلال نظام التعاقد المباشر ويمكن لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية التقديم في وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي بعد استيفاء الشروط التي أعلنت عنها وزارة الدفاع.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب سرعة التوجه والتقديم في وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم وتحضير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وإملاء طلب الالتحاق وكتابة البيانات الشخصية والمؤهل الدراسي والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم تقوم اللجنة المختصة بفرز جميع الملفات من أجل اعتماد من تنطبق عليهم المعايير، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي وشروط التقديم 1443.

وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

مهندس محركات ومركبات.

مهندس إلكترونيات.

مهندس صناعي.

مهندس ميكانيكا.

فني صيانة معدات.

فني ميكانيكا.

فني إلكترونيات.

أخصائي أمن وسلامة.

أخصائي تخليص معدات.

أخصائي ترجمة.

أخصائي عقود تسليح.

أخصائي تحليل بيانات مالية.

أخصائي إعلام ونشر.

معلم لغة إنجليزية.

أخصائي إدخال بيانات.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لوظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

بشرط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات الدراسية المطلوبة.

يشترط أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك.

يجب أن لا يكون على المتقدم أي أحكام أو جرائم تخل بالشرف.

يشترط أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.

يجب أن يكون المتقدم لائقاً صحياً وبدنياً.

يشترط إرفاق بطاقة الهوية الوطنية والمؤهلات التعليمية ومعادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

رابط التقديم على وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي