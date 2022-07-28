الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الخطوط السعودية 1444هـ

يبحث الكثير من الأشخاص عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، وقد أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة وهي (الإدارية، التقنية، الهندسية) عبر برنامج التدريب على رأس العمل لحملة البكالوريوس في تخصصات متعددة تابع السطور التالية لتتعرف على تلك التخصصات وشروط التقديم على الوظائف والمستندات المطلوبة.

الشروط المطلوبة لوظائف الخطوط السعودية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من الحصول على فرصة في تلك الوظائف وهي كالتالي:

– في البداية يلزم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

كما يلزم أن تكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه (أو ما يعادلها).

يلزم أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

كما يلزم أن يكون مسجلاً في موقع طاقات.

يلزم كذلك أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

يلزم أن لا يكون قد سبق توظيفه أو تسجيله في التأمينات خلال الأشهر الستة الماضية.

يلزم ألا يكون موظفاً أو يدرس حالياً.

لا يشترط الخبرة.

التخصصات المطلوبة

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال

الإدارة العامة

علوم الحاسب

نظم المعلومات الإدارية

الهندسة الصناعية

الإدارة الهندسية

القانون

العلاقات العامة

إدارة المعرفة

اللغة الإنجليزية

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب:

يلزم أن تكون درجة اختبار (STEP) من قياس لا تقل عن 72.

كما يلزم أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن تعلم أنه لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

يجب أن تكون على علم أن الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.

المستندات المطلوبة للوظيفة:

يوجد مجموعة من المستندات التي يجب أن تقوم بإحضارها وهي كالتالي:

إحضار السيرة الذاتية.

إحضار صورة الهوية الوطنية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل.

إحضار صورة جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

إحضار صورة من المؤهل العلمي مع كشف الدرجات.

إحضار صورة من معادلة الشهادة (للحاصلين عليها من خارج المملكة).

إحضار صورة من شهادة اجتياز اختبار قياس (STEP) والتي يجب أن تكون بدرجة لا تقل عن 72.

طريقة التقديم:

تكون بداية التقديم من اليوم الأربعاء 1443/12/28هـ ويتم التقديم عن طريق الرابط: https://bit.ly/3zCf3Ie