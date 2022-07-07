وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية تعلن توفر أكثر من 20 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

صرحت الادارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن بعض الوظائف الخالية في العديد من المدن والتخصصات في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من شباب وشابات المملكة عن فرص عمل في القطاعات الحكومية في السعودية، وهذا لأفضلية القطاعات الحكومية عن القطاعات الخاصة بالنسبة للتوظيف، ويمكنك التعرف على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم تفاصيل بعض الوظائف المتوفرة حالياً لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كما سنوضح لكم طريقة التقديم.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توظيف

من خلال هذه الفقرة سوف نوضح لكم بعض التفاصيل التي تخص اهم الوظائف فقط، وليس كل الوظائف:

استشاري اسنان أطفال

مكان عمل الوظيفة: خميس مشيط, السعودية. (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب)

قطاع الوظيفة: القطاع الحكومي.

دور الوظيفة: الطب والرعاية الصحية والتمريض.

نوع التوظيف: متعاقد.

عدد الوظائف المتوفرة: 1.

عدد سنوات الخبرة المطلوبة كحد ادنى: 3.

منطقة الإقامة: خميس مشيط, المملكة العربية السعودية.

المهارات المطلوبة: القدرة على العمل في بيئة بها أشخاص متعددي الثقافات، القدرة الجدية علي الكتابة والقراءة والتحدث باللغة الإنجليزية، ويشترط الانتهاء من تدريب ما بعد التخرج.

استشاري امراض لثة

مكان عمل الوظيفة: خميس مشيط, السعودية. (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب)

قطاع الوظيفة: القطاع الحكومي.

دور الوظيفة: الطب والرعاية الصحية والتمريض.

نوع التوظيف: متعاقد.

عدد الوظائف المتوفرة: 1.

عدد سنوات الخبرة المطلوبة كحد ادنى: 3.

منطقة الإقامة: خميس مشيط, المملكة العربية السعودية.

المهارات المطلوبة: سبع سنوات من التدريب في تخصص الوظيفة أو تخصص فرعي منها، التخرج من كلية طب أسنان معتمدة، ويجب ان يكون معترف به في تخصص طب الأطفال من الهيئة السعودية.

التقديم على وظائف الخدمات الطبيه للقوات المسلحه

كما أوضحنا خلال الفقرة السابقة بعض التفاصيل التي تخص وظيفتان فقط من الوظائف المتوفرة لدي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث يتوفر أكثر من 20 وظيفة أخرى متاحة حالياً، ولك تستطيع القديم علي احدى هذه الوظائف قم بالدخول الي موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة توظيف، ثم قم بالضغط على الوظيفة المناسبة لك، واخير اضغط علي قدم الان وتابع الخطوات مع الموقع.