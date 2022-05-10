وظائف الحج الموسمية 1443 للرجال والنساء وشروط التسجيل ورابط التقديم

إسلام إبراهيم محمد

مع اقتراب مُوسم الحج لهذا العام قامت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن وظائف الحج الموسمية 1443 – 2022، وجدير بالذكر أن تلك الوظائف التي تم طرحها من قِبل “الوزارة” تُناسب فقط المُواطنين الحاصلين على شهادات ذات تخصصات ومؤهلات مُعينة، وفيما يلي سوف نوضح لكم شروط التسجيل في وظائف الحج الموسمية ورابط التقديم.. فضلاً تابعونا.

وظائف الحج الموسمية 1443

وظائف الحج الموسمية للنساء والرجال 1443

تم الإعلان عن قائمة الوظائف المُتاحة التي تم إطلاقها من قِبل “وزارة الحج والعُمرة” بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نُوضح لكم قائمة تلك الوظائف:

الوظيفة

الوظائف الشاغرة

المرتبة

الجِهة

مقر الوظيفة

رجال / نساء

مُساعد إداري

1

6

إدارة شؤون الموظفين

مكة المُكرمة

للجنسين

مُساعد إداري

1

6

شؤون العُمرة

مكة المُكرمة

للجنسين

مُساعد إداري

1

8

الإدارة العامة للمشاريع

مكة المُكرمة

للجنسين

ناسخ آلة

1

1

إدارة شؤون الموظفين

مكة المُكرمة

للجنسين

كاتب

1

5

إدارة شؤون الموظفين

مكة المُكرمة

للنساء

كاتب

1

5

فرع مكة المُكرمة

مكة المُكرمة

للنساء

مُشرف خدمات

2

8

فرع مكة المُكرمة

مكة المُكرمة

للجنسين

مُراقب خدمات

2

6

فرع جدة

جدة

للنساء

مُراقب خدمات

1

6

وكالة الوزارة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة

للنساء

مُراقب حج وعُمرة

1

6

وكالة الوزارة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة

للنساء

مٌساعد إداري

1

8

فرع مكة المُكرمة

مكة المُكرمة

للنساء

مُساعد إداري

1

6

مكتب الوزير

جدة

للنساء

مُساعد إداري

1

6

شؤون العُمرة

مكة المُكرمة

للنساء

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ما هي شروط التسجيل في وظائف الحج الموسمية؟

من جانب “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة تم توضيح الأمر أيضاً بشأن الشروط التي يجب الامتثال بها عند التقديم، وإليكم إياها عبر السطور التالية:

  • الجنسية السعودية هي من أهم الشروط الواجب توافرها.
  • سوف تكون أولوية التقديم على تلك الوظائف لحاملي شهادات غير التربوية.
  • يجب أن يكون المُتقدم حاملاً لشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.
  • يُقبل أيضاً بحاملي أي من شهادات المعاهد، وحال حصول المُتقدم على شهادة من الخارج يجب التصديق عليها أولاً.
  • ضرورة اجتياز المُقابلات الشخصية، وأيضاً إختبارات القُدرات.
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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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5 تعليقات
  1. أحمد السيد يقول

    انا احمد السيد من مصر
    حاصل على دبلوم تجاره
    22سنة
    اريد العمل في هذا المجال

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  2. سلطان عويض يقول

    طالب متخرج برمجه وريد العمل في موسم الحج

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  3. جهاد المهدى يقول

    انا جهاد المهدى
    محاسبه ولى فى الاعمال الاداريه ان وجد تخصصى

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  4. انتصار محمد سليمان محمد يقول

    انتصار محمد سليمان محمد
    موظفة بوزارة الصحه
    قمت بملئ الاستمارة الالتحاق ببعثة الحج للعام الحالى
    ولكن المديرية التابعين لها لم ترسل استمارات التسجيل للوزارة وضيعت علينا الفرصه او حتى الامل فيها
    اامل وارجو من الله العظيم القادر ان يمن على بالحج بما شاء وكيف شاء هو رب الاسباب ومالك الملك ولن يضيعنا

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  5. أ. ابتهال السفير يقول

    السلام عليكم.. مرحبا

    انا كاتبة..
    محتوى+خواطر+سيناريو افلام
    -ان وجد وظيفة مناسبة لي الرجاء التواصل معي وشكرا

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