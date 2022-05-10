وظائف الحج الموسمية 1443 للرجال والنساء وشروط التسجيل ورابط التقديم

مع اقتراب مُوسم الحج لهذا العام قامت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن وظائف الحج الموسمية 1443 – 2022، وجدير بالذكر أن تلك الوظائف التي تم طرحها من قِبل “الوزارة” تُناسب فقط المُواطنين الحاصلين على شهادات ذات تخصصات ومؤهلات مُعينة، وفيما يلي سوف نوضح لكم شروط التسجيل في وظائف الحج الموسمية ورابط التقديم.. فضلاً تابعونا.

وظائف الحج الموسمية للنساء والرجال 1443

تم الإعلان عن قائمة الوظائف المُتاحة التي تم إطلاقها من قِبل “وزارة الحج والعُمرة” بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نُوضح لكم قائمة تلك الوظائف:

الوظيفة الوظائف الشاغرة المرتبة الجِهة مقر الوظيفة رجال / نساء مُساعد إداري 1 6 إدارة شؤون الموظفين مكة المُكرمة للجنسين مُساعد إداري 1 6 شؤون العُمرة مكة المُكرمة للجنسين مُساعد إداري 1 8 الإدارة العامة للمشاريع مكة المُكرمة للجنسين ناسخ آلة 1 1 إدارة شؤون الموظفين مكة المُكرمة للجنسين كاتب 1 5 إدارة شؤون الموظفين مكة المُكرمة للنساء كاتب 1 5 فرع مكة المُكرمة مكة المُكرمة للنساء مُشرف خدمات 2 8 فرع مكة المُكرمة مكة المُكرمة للجنسين مُراقب خدمات 2 6 فرع جدة جدة للنساء مُراقب خدمات 1 6 وكالة الوزارة بالمدينة المنورة المدينة المنورة للنساء مُراقب حج وعُمرة 1 6 وكالة الوزارة بالمدينة المنورة المدينة المنورة للنساء مٌساعد إداري 1 8 فرع مكة المُكرمة مكة المُكرمة للنساء مُساعد إداري 1 6 مكتب الوزير جدة للنساء مُساعد إداري 1 6 شؤون العُمرة مكة المُكرمة للنساء

ما هي شروط التسجيل في وظائف الحج الموسمية؟

من جانب “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة تم توضيح الأمر أيضاً بشأن الشروط التي يجب الامتثال بها عند التقديم، وإليكم إياها عبر السطور التالية: