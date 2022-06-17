رابط التقديم في وظائف الحج الموسمية “للرجال والنساء” الوظائف المتوفرة وأهم الشروط 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد من وظائف الحج الموسمية للعام الجاري 1443 وتعتبر وظائف الحج الموسمية هي واحدة من أهم الوظائف التي يبحث عنها المواطنون مع اقتراب موسم الحج كما أنه يتم الكشف عن وظائف الحج الموسمية من خلال الشركات العاملة في تنظيم موسم الحج، ومن الجدير بالذكر أن وظائف الحج الموسمية تتوفر للرجال والنساء وبعقود عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء موسم الحج ويمكن لكافة المواطنين التقديم في وظائف الحج الموسمية بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التقديم في وظائف الحج الموسمية “للرجال والنساء” الوظائف المتوفرة وأهم الشروط.

وظائف الحج الموسمية للرجال والنساء 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن وظائف الحج الموسمية المتاحة للرجال والنساء وهي:

وظائف الحج الموسمية للنساء:

الوظيفة المرتبة عدد الوظائف الجهة الموقع وظيفة كاتب المرتبة الخامسة 1 فرع الوزارة بمكة المكرمة مكة المكرمة وظيفة كاتب المرتبة الخامسة 1 الإدارة العامة لشؤون الموظفين مكة المكرمة وظيفة مراقب خدمات المرتبة السادسة 2 فرع الوزارة بمحافظة جدة جدة وظيفة مراقب خدمات المرتبة السادسة 1 وكالة الوزارة لشؤون الزيارة المدينة المنورة مساعد إداري المرتبة السادسة 1 مكتب الوزير جدة مساعد إداري المرتبة السادسة 1 شؤون العمرة مكة المكرمة وظيفة مراقب حج وعمرة المرتبة السادسة 1 وكالة الوزارة لشؤون الزيارة المدينة المنورة وظيفة مساعد إداري المرتبة الثامنة 1 فرع الوزارة بمكة المكرمة مكة المكرمة وظيفة مساعد إداري المرتبة الثامنة 1 وكالة الوزارة لشؤون الزيارة المدينة المنورة

وظائف الحج الموسمية للجنسين:

الوظيفة المرتبة عدد الوظائف الجهة المقر وظيفة ناسخ آلة المرتبة الخامسة 1 الإدارة العامة لشؤون الموظفين مكة المكرمة وظيفة مساعد إداري المرتبة السادسة 1 الإدارة العامة لشؤون الموظفين مكة المكرمة وظيفة مساعد إداري المرتبة السادسة 1 شؤون العمرة مكة المكرمة وظيفة مساعد إداري المرتبة الثامنة 1 الإدارة العامة للمشاريع مكة المكرمة وظيفة مساعد إداري المرتبة الثامنة 1 شؤون العمرة مكة المكرمة وظيفة مشرف خدمات المرتبة الثامنة 2 فرع الوزارة بمكة المكرمة مكة المكرمة وظيفة أخصائي تقنية معلومات المرتبة الثامنة 2 الإدارة العامة لتقنية المعلومات مكة المكرمة

ما هي الشروط التي يجب توافرها للتقديم في وظائف الحج الموسمية؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في وظائف الحج الموسمية وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وأن يقيم داخل مكة المكرمة.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

في حالة أن المتقدم لوظائف الحج الموسمية متزوج يجب أن لا تكون الزوجة أجنبية.

يجب أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في جرائم مخلفة بالشرف والأمانة العامة.

سوف تكون أولوية التقديم على تلك الوظائف لحاملي شهادات غير التربوية.

يجب أن يكون المُتقدم حاملاً لشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

يُقبل أيضاً بحاملي أي من شهادات المعاهد، وفي حالة حصول المُتقدم على شهادة من الخارج يجب التصديق عليها أولاً.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الحج الموسمية

يجب توفر عدد من الأوراق والمستندات للتقديم في وظائف الحج الموسمية وهي:

يشترط تقديم أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم عدد 4 صورة شخصية للمتقدم.

تقديم أصل وصورة شهادة المؤهل الدراسي والأصل من الشهادات الإضافية.

تقديم نموذج موعد المراجعة.

رابط التقديم في وظائف الحج الموسمية

يمكن التسجيل في وظائف الحج الموسمية عن طريق اتباع الخطوات التالية: