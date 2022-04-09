الهيئة العامة للأحصاء تعلن شروط وظائف التعداد السكاني وخطوات التقديم 1443

قامت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في التعداد السكاني للعام الحالي 2022 ويمكن لكافة المواطنين التقديم على الوظائف تحت مسمى باحث جوده بعد استيفاء الشروط المحددة ومن أهمها أن يكون المتقدم من حامل شهادة البكالوريوس في العديد من التخصصات التي سيتم العمل بها ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء ومن الجدير بالذكر أن التقديم بدأ من يوم الأربعاء بتاريخ 1443/09/05هـ الموافق 2022/04/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التقديم على وظائف التعداد السكني من الهيئة العامة للإحصاء.

الوظائف المتوفرة من الهيئة العامة للإحصاء

هناك العديد من التخصصات المطلوبة داخل هذه الوظائف الشاغرة في الهيئة والتخصصات المطلوبة داخل هذه الوظيفة هي:

الإحصاء. محاسبة. اقتصاد. بحوث عمليات. رياضيات. علاقات عامة. اللغة الإنجليزية. إدارة عامة. العديد من التخصصات العلمية الأخرى.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف التعداد السكاني

ما الفائدة من #التعداد؟

مخرجات #تعداد_السعودية_2022 تساعد صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط لتطوير المدن والخدمات العامة، مما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.#نعد_لنعد للمستقبل pic.twitter.com/iBtyaagVFO — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) March 31, 2022

حددت الهيئة العامة للإحصاء عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وتتلخص الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم على وظائف التعداد السكاني مواطن سعودي الجنسية.

يشترط أن يجيد المتقدم اللغتين العربية والإنجليزية.

يجب إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

يشترط التفرغ التام وعدم الالتحاق بأي عمل.

يجب على المتقدم أن يكون متواجد داخل مدينة الرياض.

خطوات التقديم على وظائف التعداد السكاني

يمكن للمواطنين التقديم في خلال أوقات العمل وهي طوال أيام الأسبوع من الساعة 1م حتى 8م والتقديم من خلال الخطوات التالية: