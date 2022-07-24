وظائف الأمن العام للنساء .. أبشر للتوظيف 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف العسكرية للعنصر النسائي من حملة الشهادة الثانوية العامة وما فوقها في القوات الخاصة للإدارة العامة للمرور وظائف القوات الخاصة للأمن العام، ويتم التقديم من خلال منصة أبشر للتوظيف، ومن الجدير بالذكر أن وظائف الأمن العام للنساء يتم التقديم عليها إلكترونيا ويجب استيفاء الشروط المطلوبة عند التقديم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التقديم على وظائف الأمن العام والشروط المطلوبة 1444.

وظائف الأمن العام

أعلنت الإدارة العامة عن وظائف الأمن العام للنساء ومن الجدير بالذكر أن الأمن العام هو واحد من الفروع الهامة في وزارة الداخلية السعودية حيث إنه يهتم بمكافحة الإرهاب والجرائم وحفظ النظام، بالإضافة إلى تنظيم موسم الحج في السعودية، وتأسست مديرية الأمن العام السعودي عام 1927 ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض، وطرحت الإدارة وظائف الأمن العام للنساء لشغل عدد من الوظائف في مختلف التخصصات وهي:

قانون.

إحصاء.

إعلام.

علاقات عامة.

إدارة موارد بشرية.

إدارة مالية.

محاسبة.

حاسب أولي.

لغة إنجليزية.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الأمن العام للنساء

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على وظائف الأمن العام للنساء وهي:

يشترط أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

يشترط أن تكون حاصلة على الثانوية العامة كحد أدنى ويفضل الشهادة الجامعية وفي حالة أن الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

يشترط أن لا تكون المتقدمة لوظائف الأمن العام قد التحقت بأي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وتم فصلها منها لأي سبب.

في حالة أن المتقدم متزوجة يجب أن يكون زوجها مواطن سعودي الجنسية.

يشترط اجتياز كافة المقابلات والاختبارات الشخصية المقررة لشغل الوظائف.

يشترط أن تكون لائقة طبياً ولا تعاني من أي أمراض مزمنة تعيقها عن أداء مهام وظيفتها.

رابط التقديم في وظائف الأمن العام على رتبة جندي

يمكن التقديم على وظائف الأمن العام للنساء من خلال الخطوات التالية: في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف jobs.sa .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار تسجيل الدخول.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار وظائف الأمن العام للنساء.

تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والضغط على إرسال.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على الأمن العام للنساء

صورة من الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول وغير منتهية.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

عدد 8 صور شخصية للمتقدمة حديثة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

صورة من شهادة اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي بها الدرجات والمعدل.

صورة من البطاقة العائلية للمتقدمة في وظائف القوات الخاصة للأمن العام.

الزيادات السنوية للنساء في الأمن العام

العلاوات السنوية التي تضاف على الراتب الأساسي للنساء العاملات في وظائف الأمن العام:

130 ريال سعودية علاوة سنوية لرتبة الجندي.

145 ريال سعودي علاوة سنوية لرتبة جندي أول.

175 ريال سعودي علاوة سنوية لرتبة العريف.

210 ريال سعودي علاوة سنوية لرتبة وكيل الرقيب.

250 ريال سعودي علاوة سنوية لرتبة الرقيب.

300 ريال سعودي علاوة سنوية لرتبة الرقيب

الرقيب الأول 300 ريال/ رئيس الرقباء 360 ريال.

سلم رواتب وظائف الأمن العام للنساء

يختلف سلم الرواتب للنساء في الأمن العام حسب الرتبة ويكون كما هو موضح بالصورة:

موعد التقديم في وظائف الأمن العام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه من المقرر بدأ التقديم على وظائف الأمن العام للنساء من يوم السبت القادم 2022/07/23 الموافق 1443/12/24 ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس القادم 2022/07/28 الموافق 1443/12/29 هجري، كما أوضحت أنه يتم توزيع المتقدمات علي الإدارات التالية: