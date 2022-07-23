وظائف الأمن العام للنساء 1443 عبر أبشر للتوظيف، قامت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام للنساء بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل العمل في القوات الخاصة للأمن العام في إدارة المرور ،على رتبة جندي، وذلك لكل من حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله من المؤهلات الأخرى كما يفضل التقديم لحاملي مؤهلات البكالريوس والدبلوم وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي السعودي أن التقديم يكون إلكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف وذلك بعد استيفاء جميع الشروط للتقديم.

موعد تقديم طلبات وظائف الأمن العام للنساء عبر أبشر

قامت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد تقديم طلبات وظائف الأمن العام للنساء 1443 من خلال منصة أبشر للتوظيف.

بدء تقديم طلبات التوظيف في الأمن العام للنساء في يوم السبت الموافق 24 ذو الحجة 1443 ،الموافق 23 من شهر يوليو 2022.

وسوف يستمر تقديم الطلبات لمدة أسبوع ،لتنتهي يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة 1443 ،الموافق 28 يوليو 2022.

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443

قامت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط للتقديم على وظائف الأمن العام للنساء يجب أنها تتوافر في المتقدم وهذه الشروط تتمثل في:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده في خدمته للمملكة خارج البلاد.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويفضل أن تكون حاصلة على شهادة دبلوم ،أو بكالوريوس.

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير ،والسلوك ،والسمعة.

ألا تكون المتقدمة قد سبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يلزم أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعين في أي وظيفة حكومية.

يجب أن تكون المتقدمة غير خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو قد تم انتهاء خدمتها في المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أيا كان.

عدم زواج المتقدمة من شخص غير سعودي.

يجب اجتياز المتقدمة لجميع الاختبارات المبدئية.

في حالة إذا كانت المتقدمة حاصلة على شهادة مؤهل غير سعودية ،لابد من معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم السعودي.

خطوات التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443

يمكنك التقديم على وظائف الأمن العام السعودي للنساء ،وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف من خلال اتباع عدة خطوات للتقديم ،وهذه الخطوات هي:

أولاً قم بتسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف. ثم بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة للدخول على الموقع مثل الاسم ،وكلمة المرور. بعد ذلك يتم فتح القائمة الرئيسية والضغط على أيقونة الوظائف المتاحة. ثم يتم تحديد وظائف الأمن العام للنساء. بعدها يتم فتح استمارة التقديم وكتابة جميع البيانات بشكل صحيح. التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة والضغط على أيقونة حفظ. ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات وإرسال الطلب. وأخيراً لا بد من الاحتفاظ برقم الطلب ،وذلك لاستخدامه عند إعلان نتائج القبول المبدئي.

رواتب وظائف الأمن العام للنساء 1443