وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة بالهيئة الملكية وجامعة الملك سعود، ووظائف تعليمية للرجال والنساء بالرياض

أعلنت كلًّ من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، كما أعلنت مدارس التعلّم النموذجية الأهلية في مدينة الرياض، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال النساء من حملة الجنسية السعودية.

وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع “برنامج التأهيل والإحلال”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين السعوديين من جميع المؤهلات، للعمل تحت المسميات الوظيفية التالية:

مدير مشروع ينبع الصناعية. مدير المشروع، مهندس/ مهندسة مبيعات أنظمة أمنية.

وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف من هنا.

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، وجدة، والأحساء.

كما أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في كلٍّ من الرياض، وجدة، والأحساء.

وأوضحت الجامعة أنَّ التخصصات المطلوبة تشمل المحاسبة، والهندسة الإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، وعلم الأوبئة، والصحة البيئية، وعلم التشريح، والموارد البشرية.

وأضافت أنَّه يمكن التقديم حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف تعليمية شاغرة للرجال النساء بالرياض

وبدورها كشفت مدارس التعلّم النموذجية الأهلية في مدينة الرياض، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال النساء من حملة الجنسية السعودية، للعمل تحت المسميات الوظيفية التالية:

معلم اضطراب توحد. معلم صعوبات تعلم. معلم إعاقة سمعية. أخصائي نطق وتخاطب. أخصائي نفسي. معلمة رياضيات. معلمة لغة عربية. معلمة تربية فنية. معلمة لغة إنجليزية. معلمة اقتصاد منزلي. معلمة رياض أطفال. وكيلة. أخصائية نطق وتخاطب. معلمة حاسب آلي. معلمة فيزياء. معلمة كيمياء. رائدة نشاط.

وأوضحت مدارس التعلّم النموذجية الأهلية بالرياض أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر الروابط التالية:

1- بنين: من هنا.

2- بنات: من هنا.