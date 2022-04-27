وظائف إدارية وهندسية تعلنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة العربية السعودية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توفير مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية والتقنية والأمنية، كما أنها إضافة إمكانية التقديم لهذه الوظائف عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل حتى تاريخ 24 يونيو 2022م، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بإعلان الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن الوظائف الإدارية والهندسية في السعودية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

‏هي هيئة سعودية تأسست بمرسوم ملكي في عام 1975، تهتم بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في المملكة العربية السعودية، حيث تم توسيعها في رأس الخير التعدينية التي أضيفت عام 2009، وثم مدينة جازان الاقتصادية التي أضيفت عام 2015.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أبرزت الهيئة الملكية في السعودية مجموعة من الوظائف المتاحة خلال الإعلان وفق المسميات التالية:

أخصائي تقييم مخاط.

أخصائي خطط استمرارية الأعمال.

خصائي خطط الإخلاء، وخطط الأزمات.

مهندس ري، وتشجير.

محلل وثائق سرية.

أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية.

أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة.

محاسب.

أخصائي مكافحة الأوبئة.

أخصائي دعم الأنظمة.

أخصائي تحليل الأعمال.

محلل أعمال.

منسق خدمات سكنية.

أخصائي دعم تقني.

فني تقنية معلومات.

محلل دعم تقني.

أخصائي دراسات بيئية.

أخصائي إدارة علاقات الشركاء.

أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات.

محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية.

أخصائي دعم تطبيقات.

مطور تطبيقات.

مستشار قانوني.

منسق خدمات صناعية.

منسق خدمات تجارية.

منسق استثمارات أخصائي استثمارات.

أخصائي تطوير الأعمال.

أخصائي تطوير خدمات لوجستية.

أخصائي تكامل صناعي.

مشرف تصاميم.

أخصائي تأمين.

مهندس مدني.

مهندس مشروع.

رسام، وغيرها من الوظائف الأخري.

التقديم على الوظائف المتاحة

وضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كيفية التقديم للوظائف المتاحة من خلال مجموعة من المتطلبات، ولتقدم على الوظائف قم بزيارة الموقع الرسمي من هنا، التي تشمل الآتي: