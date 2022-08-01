رابط التقديم في وظائف أمن المنشآت وأهم الشروط “أبشر للتوظيف” 1444

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي عن بداية فتح باب التقديم والقبول في وظائف أمن المنشآت على رتبة جندي أول وجندي موسيقي، وأوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة في عدد كبير من مدن المملكة العربية السعودية للرجال، ومن الجدير بالذكر أن الوظائف تأتي ضمن إطار توفير المملكة الوظائف للشباب السعودي المتميز الراغب في العمل بهدف القضاء على ظاهرة البطالة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التقديم على وظائف أمن المنشآت والشروط المطلوبة 1444.

وظائف أمن المنشآت 1444

يبحث العديد من الرجال في المملكة العربية السعودية عن وظائف أمن المنشآت على وظيفة جندي أول وجندي موسيقى، ويتم التقديم من مختلف المؤهلات التعليمية لفئات المتقدمين، حيث أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والبكالوريوس، وقد حددت الإدارة العامة للقبول عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم عند التقديم للوظائف، وأضحت وزارة الداخلية أن التقديم يتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التي وفرته الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن قوات أمن المنشآت هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تم إنشاءها بهدف حماية المنشآت البترولية والصناعية الحيوية والهامة في المملكة، والتصدي لأي أعمال تخريبية بتلك المنشآت وتم إنشاؤها بقرار رقم 96/8 عام 1399 هجري وتقع في العاصمة السعودية الرياض

رابط التقديم في وظائف أمن المنشآت

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن وظائف المنشآت يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر للتوظيف وللتقديم يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الوظائف المتاحة الآن من القائمة الرئيسية.

تحديد وظائف أمن المنشآت.

قرائه كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية كاملة.

في النهاية يجب مراجعة صحة البيانات التي تم إدخالها واختيار طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

ما هي شروط التقديم في أمن المنشآت ؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على وظائف أمن المنشآت وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية كما يجب الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

يشترط أن يكون المتقدم من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حالة أن الطالب حاصل على الشهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة العامة.

يشترط اجتياز كافة مراحل القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية المطلوبة.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة وفق اللائحة الطبية المعتمدة للقبول في أمن المنشآت.

في حالة أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة جنسيتها سعودية.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد سبق له العمل في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وتم فصله منها لأي سبب من الأسباب.

موعد التقديم في وظائف المنشآت

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية أن التقديم متاح من يوم السبت الموافق 30-7-2022 الموافق 1-1-1444 ويستمر حتى يوم الخميس القادم 2022/08/04 الموافق 1444/01/06 هجري.

سلم رواتب الجنود في أمن المنشآت

تختلف رواتب العاملين في أمن المنشآت حسب الوظائف والرتب الخاصة بهم ويكون سلم الرواتب كالتالي:

بطاقة وظائف أمن المنشآت

مهام قوات أمن المنشآت

تتعدد مهام رجال أمن المنشآت حيث أنها تتخصص في التالي: