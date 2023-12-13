وضع حجر الأساس السفارة الأمريكية بالسعودية.. لتكون أكبر سفارة في العالم على مساحة 27.5 فدان

تم وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية في الرياض في حفل شارك فيه عدد من المسؤولين الأمريكيين والسعوديين.

وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية في الرياض- مصدر الصورة موقع عكاظ السعودي

وقد أكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي أن المبنى الجديد سيكون الأكبر ليس هو الأكبر في المملكة فقط بل سيكون من بين أكبر سفارات الولايات المتحدة في العالم، مشيرًا إلى ذلك إنما يعكس العلاقات الثنائية القوية بين البلدين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الخريجي أنه يتم التنسيق بين الجانبين في العديد من المواضيع، وهناك تطابق في كثير من الوجهات نظرهم، ورغم وجود بعض الاختلافات، إلا أنهم يثمنون المواضع المشتركة أكثر من التباين.

المبنى يقع في الحي الدبلوماسي على مساحة 27.5 م٢

هذا ويقع المبنى الجديد في الحي الدبلوماسي ويغطي مساحة 27.5 فدان، ومن المقرر أن يجمع بين التصميم التقليدي للمملكة والتصميم الحديث، مع التركيز على الأمان والاستدامة.

يهدف المبنى الجديد إلى توفير بيئة عمل حديثة وآمنة وفعالة للموظفين، وسيكون رمزًا قويًا للشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.