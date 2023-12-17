وصول طائرة الإغاثة ال 31 من السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية منذ قليل، الطائرة الإغاثية السعودية ال 31 قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

الطائرة الاغاثية الــ 31 - مصدر الصورة وكالة واس السعودية

وتحمل الطائرة على متنها كمية تقدر بـــ 25 طنا من المواد طبية، وذلك ضمن جهود الحملة الشعبية التي أطلقتها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأكد بيان صادر عن مركز الإغاثة على أهمية الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية للتضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني في شتى المحن والأزمات المختلفة.