وصول السفينة “أمانة” وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية في أكبر عملية إجلاء منذُ بدء عمليات الإجلاء

وصلت سفينة الإجلاء السعودية “أمانة” اليوم (السبت) إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، قادمة من السودان، وعلى متنها 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم، مما يجعل هذه العملية أكبر عملية إجلاء تقوم بها المملكة وعبر سفينة واحدة منذ بدء عمليات الإجلاء الإنسانية للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة، وبوصول هذه السفينة يرتفع عدد الذين تم إجلاؤهم حتى الآن من المملكة إلى نحو 5000 شخص.

وبالإضافة إلى ذلك، وصلت اليوم أيضاً إلى ميناء جدة الإسلامي سفينتان “صينية وهندية”، حيث قامت السفينة الصينية بإجلاء 272 صينياً و223 باكستانياً، فيما وصل على متن السفينة الهندية 300 شخص من المواطنين الهنود.

شكر ممثل السفارة الصينية في الرياض القيادة السعودية على جهودها في إجلاء أكثر من 1100 صيني إلى ميناء جدة، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة لإجلاء رعايا العديد من الدول الأخرى بأمان إلى جدة، ومن ناحيته، صرح سعود العنيني نائب رئيس عمليات موانئ الساحل الغربي بأن ميناء جدة استقبل 11 سفينة إجلاء حتى الآن من السودان، مؤكدًا جاهزية الميناء لاستقبال رعايا مختلف الدول في أي وقت، وأنه تم السماح لممثلي البعثات باستقبال رعاياهم على أرصفة الميناء.