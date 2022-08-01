وصول أكثر من 292 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصل إلى المدينة المنورة، أمس الأحد، 12438 حاجًا من عدة جنسيات، ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 292 ألفًا و992 حاجًا.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 280238 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً، في حين وصل 4480 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية مغادرة 13863 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر.

بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 219966 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 73026 حاجاً مساء أمس الأحد.

وتضنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 987 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة.

في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها 2651 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1177 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 57 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 423 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.