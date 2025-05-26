وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة عبر المنافذ حتى 27 ذو القعدة 1446

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بلغ 1,033,447 حاجًّا، وذلك حتى نهاية يوم الأحد الموافق 27 ذو القعدة 1446هـ.

توزيع الحجاج حسب نوع المنفذ

أوضحت الجوازات في بيانها الإحصائي أن توزيع الحجاج القادمين جاء على النحو التالي:

نوع المنفذ عدد الحجاج المنافذ الجوية 978,881 حاجًّا المنافذ البرية 50,289 حاجًّا المنافذ البحرية 4,277 حاجًّا الإجمالي 1,033,447 حاجًّا

جهود الجوازات لتيسير إجراءات دخول الحجاج

أكدت المديرية العامة للجوازات أنها سخّرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، حيث قامت بدعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية.

كما تم تجهيز المنصات بكوادر بشرية مؤهلة تتقن عددًا من اللغات لخدمة الحجاج من مختلف الجنسيات بكل يسر وسهولة.

تأتي هذه الجهود في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لإنجاح موسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.