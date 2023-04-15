وصل 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين

أعلن العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، عن وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف، بينهم 16 سعوديًا و3 سودانيين، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في إطار عملية تبادل الأسرى.

تم إطلاق سراح 250 أسيرًا من الحوثيين الذين غادروا مطار أبها الدولي متوجهين إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وأشار المالكي إلى أن عملية تبادل الأسرى تحظى بالاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية في التحالف لإنهاء ملف الأسرى وإعادة جميع الأسرى والمحتجزين.

كما ثمّن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في دعم وإنجاح هذه العملية، وعند وصول العائدين إلى مطار الملك خالد الدولي، استقبلهم قادة القوات المسلحة ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني.

وأشاد العميد المالكي في ختام تصريحه بقيادة القوات المشتركة للتحالف بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وذلك لدعم ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.