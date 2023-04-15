أخبار السعودية

وصل 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين

محمد صفوت

أعلن العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، عن وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف، بينهم 16 سعوديًا و3 سودانيين، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في إطار عملية تبادل الأسرى.

وصل 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض

تم إطلاق سراح 250 أسيرًا من الحوثيين الذين غادروا مطار أبها الدولي متوجهين إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وأشار المالكي إلى أن عملية تبادل الأسرى تحظى بالاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية في التحالف لإنهاء ملف الأسرى وإعادة جميع الأسرى والمحتجزين.

قد يهمك:

السعودية تعلن عن قرار مصيري جراء الهجوم على أرامكو

” صنع في البحرين ” الملك يعطي الضوء الأخضر لتصنيع أسلحة محلية

كما ثمّن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في دعم وإنجاح هذه العملية، وعند وصول العائدين إلى مطار الملك خالد الدولي، استقبلهم قادة القوات المسلحة ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني.

وصل 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض

إطلاق سراح 250 أسيرًا من الحوثيين

وأشاد العميد المالكي في ختام تصريحه بقيادة القوات المشتركة للتحالف بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وذلك لدعم ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

Avatar of محمد صفوت
محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات