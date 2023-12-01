وصفة النجاح.. يقدمها أبطال المملكة من الصقارين للفوز بالأشواط التأهيلية في مسابقة الملواح

اختصر أبطال المملكة من الصقارين البارزين طريق النجاح في وصفة فريدة قاموا بتقديمها للراغبين في التأهل والفوز بالمراكز المتقدمة في مسابقة الملواح (400 متر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض حتى منتصف ديسمبر الجاري، خاصة وقد أتاح المهرجان للصقارين الدوليين الراغبين في المشاركة فيه التسجيل بداية من اليوم، وحتى الثلاثاء القادم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا بأرض المهرجان.

صورة- المصدر: إكس

وقال الصقار زيد بن غدير الشمري، الفائز بالمركز الثالث في “شوط فئة حر قرناس مُلاك سعوديين” أنه من الأشياء المهمة حتى يقتنص المتسابق المراكز الأولى في هذه المسابقة “اختيار الصقر الذي حقق نتائج مميزة قبل ذلك.

وأضاف الشمري أن “الصقر عديم الذي حقق المركز الثالث معه، كان قد سبق له الفوز بالمركز الأول العام الماضي مع والدي رحمه الله”.

وتوقع الشمري أن ينافس الصقر بشراسة وأن يحصد أحد كؤوس الملك عبدالعزيز، وتابع “ورثت هواية الصقارة وطريقة اختيار الصقور من والدي”.

تدريب وتجهيز الصقور

وفي هذا الشأن ذكر الفائز بالمركز الأول في منافسات شوط شاهين قرناص للمحترفين في المملكة، حميد بن محمد بن برغش المنصوري، أن التدريب والتجهيز الجيد للصقر قبل انطلاق المهرجان يعتبر من أهم شروط تحقيق الفوز.

وأشار المنصوري إلى أنه استعد جيدا وكثف جهوده منذ شهور من أجل المشاركة في المهرجان من خلال الاختيار الجيد للصقور المميزة صاحبة الإنجازات.

المشاركة بعدد قليل من الصقور

وبهذه النصيحة أدلى بدلوه المتربع على صدارة الترتيب في شوط فئة جير بيور فرخ محترفين المملكة، في مسابقة الملواح بالمهرجان، الصقار أمين بن عبدالله الملاح.

أسماء المشاركين في خامس أيام ⁧#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور⁩ 2023

فئة جير بيور

(فرخ، قرناس)

ملاك – ملاك مفتوح

'سعوديين' ⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) December 1, 2023

وقال الملاح أن من أهم عوامل تحقيق المراكز الأولى في هذه المسابقة هو التركيز على عدد قليل من الصقور، وهو العدد المتاح المشاركة به في المهرجان (6 صقور لكل صقار).

وبين الملاح الهدف من ذلك قائلاً “أن هذا الأمر يمكن الصقار من تكثيف العمل على تجهيز وتدريب الصقور بشكل أفضل، والابتعاد عن التشتت أثناء المشاركة بعدد أكبر”.