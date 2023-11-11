أخبار السعودية

وسم تطبيق جاكو يتصدر ترند السعودية بعد مقاطعة النجوم لتطبيق تيك توك

محمود الشريف

يعد تطبيق جاكو هو المنصة السعودية الأولى للتواصل الاجتماعي، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد دعوات العديد من النجوم السعوديين لمقاطعة تطبيق لفيديوهات تيك توك، حيث نجح التطبيق في استقطتب نحو أكثر من مليون شخص في أقل من شهرين وفقاً لما ذكره فهد الشدي المشرف على هذا التطبيق.

وسم تطبيق جاكو يتصدر ترند السعودية بعد مقاطعة النجوم لتطبيق تيك توك

تطبيق جاكو يتصدر التريد في السعودية- المصدر: منصة x

وأوضح فهد الشدي المشرف على تطبيق جاكو خلال كلمته في الإحتفالية التي أقيمت في مقر إدارة الشركة بالرياض وبحضور عدد من المؤثرين السعوديين، أن التطبيق سوف يصل لنحو 5 مليون مستخدم بنهاية عامه الأول، وذلك بمشاركت شريحة كبيرة من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج والعالم العربي.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق تيك توك كان قد قدم بعض المزايا الإضافية في التطبيق وإدخال بعض التغييرات الجديدة وذلك بعد لإغراء المستخدمين الذين اتجهوا إلى استخدام تطبيق جاكو بعد تصاعد حملة مقاطعة التيك توك في السعودية على مدار الأيام الماضية، هذا وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نقله العديد من الفعاليات الكبرى في المملكة.

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

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