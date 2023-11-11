وسم تطبيق جاكو يتصدر ترند السعودية بعد مقاطعة النجوم لتطبيق تيك توك

يعد تطبيق جاكو هو المنصة السعودية الأولى للتواصل الاجتماعي، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد دعوات العديد من النجوم السعوديين لمقاطعة تطبيق لفيديوهات تيك توك، حيث نجح التطبيق في استقطتب نحو أكثر من مليون شخص في أقل من شهرين وفقاً لما ذكره فهد الشدي المشرف على هذا التطبيق.

تطبيق جاكو يتصدر التريد في السعودية- المصدر: منصة x

وأوضح فهد الشدي المشرف على تطبيق جاكو خلال كلمته في الإحتفالية التي أقيمت في مقر إدارة الشركة بالرياض وبحضور عدد من المؤثرين السعوديين، أن التطبيق سوف يصل لنحو 5 مليون مستخدم بنهاية عامه الأول، وذلك بمشاركت شريحة كبيرة من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج والعالم العربي.

بفضل الله تم توقيع اتفاقية رعاية رسمية لموسم الرياض في #جاكو. شكرا لمعالي المستشار @Turki_alalshikh على دعمه الدائم لنا، ونسعى ان نكون عنصر فعال لنجاح الموسم ونعدكم ان القادم اجمل باذن الله.#RiyadhSeason#BigTime#موسم_الرياض@hey_jaco https://t.co/RLE8BOQaDL — فهد الشدي 🇸🇦 (@fahadalsheddi) October 23, 2023

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق تيك توك كان قد قدم بعض المزايا الإضافية في التطبيق وإدخال بعض التغييرات الجديدة وذلك بعد لإغراء المستخدمين الذين اتجهوا إلى استخدام تطبيق جاكو بعد تصاعد حملة مقاطعة التيك توك في السعودية على مدار الأيام الماضية، هذا وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نقله العديد من الفعاليات الكبرى في المملكة.