وسم” السعودية خط أحمر” يتصدر تريند منصة” إكس” بسبب إلغاء كأس السوبر التركي

على خلفية رفض الجانب السعودي استخدام شعارات سياسية وقمصان تحمل صورة” أتاتورك”، مؤسس الجمهورية التركية، تعرضت مواجهة كأس السوبر التركي 2023م، للإلغاء، حيث رأت الجهات المنظمة في المملكة أن إصرار اللاعبين على ارتداء قمصان تحمل صورة مؤسس الجمهورية التركية” مصطفى كمال أتاتورك”، يعد إقحاما لشعارات من خارج المجال الرياضي.

إلغاء مباراة كأس السوبر التركي_ مصدر الصورة: منصة"X"

على إثر إلغاء المباراة، جاء وسم” #السعودية_خط_أحمر”، ووسم” #تأجيل_المباراة”، ووسم”#أتاتورك”، في صدارة تريند منصة” إكس”، وكان من المقرر إقامة المباراة بين فريقي جالاتا سراي وفناربخشة، في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء أمس الجمعة، على ملعب” الأول بارك”، في مدينة الرياض، المدينة التي أصبحت حاضنة لكبرى الأحداث العالمية.

بسبب صورة مصطفى كمال أتاتورك تعرف على تفاصيل إلغاء المباراة

أصدرت الهيئة المنظمة لموسم الرياض والمسؤولة عن تنظيم البطولة، بيانا صحفيا جاء فيه” كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تم مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة.

حيث تم التأكيد على ضرورة التقييد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية، كما تم عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي داخل المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة.

بيان عن مباراة السوبر التركي في العاصمة السعودية الرياض pic.twitter.com/ZKDReocQEZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2023

من جانبه أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا مشتركا على خلفية إلغاء مواجهة كأس السوبر التركي بين فريقي جالاتا سراي وفناربخشة، والتي كان من المقرر إقامتها في عاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض، حيث نص البيان على” من أجل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، فإننا ننظم مع أنديتنا بطريقة تساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية والأندية، لكن تم تأجيل مسابقة كأس السوبر التركي 2023، والتي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام2023م، إلى موعد لاحق نتيجة للقرار المشترك الذي اتخذناه مع أنديتنا، بسبب بعض الاضطرابات في التنظيم”، كما ضم بيان الاتحاد التركي لكرة القدم شكر لاتحاد كرة القدم والمنظمات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية متمثلة في البلد الحاضن للمباراة على كل الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث الكروي وهو كأس السوبر التركي.