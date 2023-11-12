وزير داخلية المملكة يلتقي رئيس جمهورية جامبيا

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، في العاصمة الرياض فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، وتم أثناء اللقاء تناول طرق التعاون الأمني بين البلدين، واستعراض العلاقات الثنائية في مجالات عدة.

وكان من بين الحضور، نائب وزير الداخلية السعودي، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار القادة والمسؤولين في وزارة الداخلية السعودية.

ومن الجانب الجامبي، كان من بين الحضور، وزير العدل داودا جاللو، ووزير الخارجية، الدكتور مامادوا تانجارا، ووزير المالية والشؤون الاقتصادية سيدي كيتا، والمدير التنفيذي لأمانة منظمة العالم الإسلامي بجامبيا السفير يانكوبا ديبا، ووزير التجارة والصناعة والتوظيف بابوكر جوف، وسفير جامبيا في المملكة السفير عمر جبريل سالا.