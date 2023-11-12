أخبار السعودية

وزير داخلية المملكة يلتقي رئيس جمهورية جامبيا

أحمد مراد

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، في العاصمة الرياض فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، وتم أثناء اللقاء تناول طرق التعاون الأمني بين البلدين، واستعراض العلاقات الثنائية في مجالات عدة.

وزير الداخلية السعودي يلتقي رئيس جمهورية جامبيا

وكان من بين الحضور، نائب وزير الداخلية السعودي، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار القادة والمسؤولين في وزارة الداخلية السعودية.

ومن الجانب الجامبي، كان من بين الحضور، وزير العدل داودا جاللو، ووزير الخارجية، الدكتور مامادوا تانجارا، ووزير المالية والشؤون الاقتصادية سيدي كيتا، والمدير التنفيذي لأمانة منظمة العالم الإسلامي بجامبيا السفير يانكوبا ديبا، ووزير التجارة والصناعة والتوظيف بابوكر جوف، وسفير جامبيا في المملكة السفير عمر جبريل سالا.


قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.