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وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي يطلق برنامج دوم لموظفي القطاع العام السعودي

سالم أحمد العلي

تم الإعلان اليوم عن إطلاق برنامج دوم في القطاع الحكومي، وذلك في حفل رسمي أقيم في مدينة الرياض بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي يطلق برنامج دوم لموظفي القطاع العام السعودي

شعار تطبيق دوم Doam - المصدر: صفحة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على منصة X

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وأثناء الحفل، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج دوم يأتي في إطار التطلعات الرامية لتطوير القطاع الحكومي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال استثمار وتطوير الموارد البشرية، حيث يقدم البرنامج مجموعة من العروض يستفيد منها أكثر من مليون ومئتي ألف موظف وموظفة في القطاع الحكومي، ويوفر أكثر من 2500 مزود خدمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

يعد البرنامج أيضًا تعبيرًا عن التقدير والاعتراف بالجهود المتميزة التي يبذلها موظفو القطاع العام، ويعكس التزام الوزارة في تقديم ما يلبي احتياجات الموظفين اليومية ويوفر فوائد متنوعة لهم ولأسرهم.

إن إطلاق تطبيق دوم يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الولاء الوظيفي وتحسين رضا الموظفين في القطاع الحكومي، وسيساهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 في تطوير القوى العاملة.

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سالم أحمد العلي

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