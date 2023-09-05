وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي يطلق برنامج دوم لموظفي القطاع العام السعودي

تم الإعلان اليوم عن إطلاق برنامج دوم في القطاع الحكومي، وذلك في حفل رسمي أقيم في مدينة الرياض بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

شعار تطبيق دوم Doam - المصدر: صفحة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على منصة X

وأثناء الحفل، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج دوم يأتي في إطار التطلعات الرامية لتطوير القطاع الحكومي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال استثمار وتطوير الموارد البشرية، حيث يقدم البرنامج مجموعة من العروض يستفيد منها أكثر من مليون ومئتي ألف موظف وموظفة في القطاع الحكومي، ويوفر أكثر من 2500 مزود خدمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشّن برنامج الولاء الوظيفي " #دوم " لموظفي القطاع العام.https://t.co/w5k8Pk6vZj pic.twitter.com/H7jibIFJVx — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 4, 2023

يعد البرنامج أيضًا تعبيرًا عن التقدير والاعتراف بالجهود المتميزة التي يبذلها موظفو القطاع العام، ويعكس التزام الوزارة في تقديم ما يلبي احتياجات الموظفين اليومية ويوفر فوائد متنوعة لهم ولأسرهم.

#دوم لموظفي القطاع العام#لأنك_غير تستاهل كل المزايا الحصرية. pic.twitter.com/VwULm8qpYX — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 4, 2023

إن إطلاق تطبيق دوم يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الولاء الوظيفي وتحسين رضا الموظفين في القطاع الحكومي، وسيساهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 في تطوير القوى العاملة.