وزير المالية يشيد باهتمام ولي العهد بتطبيق الحوكمة بشكلها الصحيح

قد بين وزير المالية “محمد الجدعان” أن صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان”، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مهتم جداً بتطبيق الحوكمة بالشكل الصحيح الذي يريده لمصلحة الدولة السعودية.

وقد أضاف الجدعان، وذلك من خلال اللقاء الذي قدمه على قناة “حكاية وعد” الذي يذاع على قناة “MBC”، أن هذا كان متعلق بمجموعة من بعض المشروعات الخاصة بوزارة الدفاع، وكانت بشأن شراء منظومة بصورة عاجلة وبتكلفة كبيرة.

كما أردف وزير المالية محمد الجدعان، أن السؤال الأول الذي سأله سمو الأمير محمد بن سلمان، كان حول الطلب الذي تم تقديمه بذلك الشأن، وعما إذا كان هذا الطلب توجيه من سموه أم طلب للحصول على إقرار من اللجنة المعنية بذلك، وقد أشار إلى أن سمو ولي العهد محمد بن سلمان قد أكد على أهمية دور اللجنة المالية، وأهمية إتمام مناقشة ذلك الموضوع ومصلحة المملكة العربية السعودية منه، مقارنة بالأولويات ومدى ضرورة الموافقة على هذا الطلب من عدم الموافقة عليه.