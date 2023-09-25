وزير العدل يطلق “ملتقى التطوع القانوني” بالرياض في دورته الأولى

يرعى الدكتور “وليد الصمعاني”، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين “ملتقى التطوع القانوني”، والذي سوف ينطلق في نسخته الأولى اليوم داخل مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسوف يستمر لمدة ثلاثة أيام بدايًة من اليوم 25 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر من الشهر الحالي.

وزير العدل"وليد الصمعاني".المصدر: صحيفة عكاظ.

وسوف يشهد هذا الملتقى، إقامة الجلسات الحوارية والأنشطة والكثير من الخدمات القانونية التطوعية، مثل الإستشارات والدورات القانونية وكذلك ورش العمل التوعوية، والتي تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع من زوار، وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة الوقائية، التي سوف يقوم عليها أبرز المحامين المعتمدين وكذلك المدربين المتخصصين، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات القانونية بكل الجهات الحكومية.

ويذكر أنه سوف يتم توقيع اتفاقيات على هامش الملتقى، وذلك من قبل الهيئة السعودية للمحامين، بالإضافة إلى أنه سوف يصاحب هذا الملتقى معرض تفاعلي، وفعاليات ماراثون التطوع القانوني داخل منطقة الرياض.