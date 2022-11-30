وزير الطاقة السعودي يُعلن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المملكة ويكشف التفاصيل

أعلن منذ قليل الأمير “عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز” وزير الطاقة السعودي، أن شركة “أرامكو” تمكنت من أكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، حيث أنه تم أكتشاف حقل “أوتاد” وهو حقل غاز طبيعي غير تقليدي موجود جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلو متر بجنوب غرب مدينة الهفوف.

وزير الطاقة السعودي يُعلن اكتشاف حقلين غاز

وأوضح الوزير أنه بعد أن تدفق الغاز من بئر “أوتاد-108001″، وذلك بمعدل عشرة ملايين قدم مكعبة في اليوم، و740 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر “أوتاد-100921” بمعدل نحو 16.9 مليون قدم مكعبة في اليوم، و165 برميلاً من المكثفات.

حقل الدهناء

وأشار وزير الطاقة السعودي أنه تم أكتشاف حقل “الدهناء” للغاز الطبيعي غير التقليدي، وهو موجود على بعد 230 كيلو متراً جنوب غرب مدينة الظهران، تدفق الغاز من بئر “الدهناء-4” بمعدل 8.1 مليون قدم مكعب في اليوم، وتدفق الغاز من بئر “الدهناء-370100” بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة في اليوم و362 برميلاً من المكثفات.

تعزيز احتياطيات المملكة

أكد وزير الطاقة على أهمية تلك الاكتشافات التي تمكن من تعزيز احتياطيات المملكة العربية السعودية في الغاز الطبيعي، حيث يُسهم ذلك في استراتيجيات المملكة، وتُساعد في تحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

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واختتم الوزير تصريحه بحمد المولى عز وجل على ما أنعم به على هذا البلد الكريم من خير وفير، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.