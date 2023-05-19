وزير الطاقة السعودى: المملكة العربية السعودية وقًعت مع عدد من الدول العربية ومنها جمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ان المملكة تتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة نظرًا لاهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي جميع المجالات.

التعاون المشترك

وأوضح سموه ان هذا التعاون يتمثل في التنسيق للعمل المشترك، وفى العديد من المشروعات والمبادرات، كما أشار إلى انه على الصعيد الدولي سيتم التنسيق بين المملكة العربية السعودية مع دول أوبك بلاس وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عدد من الدول العربية، ويعتبر ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها، مما يعزز ن فرص نمو الاقتصاد العالمي.

التنسيق مع جمهورية مصر العربية وعدد من الدول

وأوضح سموه ان المملكة وقعت مع عدد من الدول العربية في قطاع الطاقة وهى كالتالي: جمهورية مصر العربي، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، سلطة عمان، وتستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة، لافتًا الانتباه إلى ان هناك أيضًا مشروعات الربط الكهربائي بين المملكة والدول العربية، حيث ترتبط المملكة بجميع دول الخليج العربية عن طريق الربط الخليجي، كما يجرى تنفيذ مشاريع الربط المباشر بين المملكة وكل من مصر، العراق والأردن.

أهداف أمن الشبكات