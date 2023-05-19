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وزير الطاقة السعودى: المملكة العربية السعودية وقًعت مع عدد من الدول العربية ومنها جمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء

سلمى محسن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ان المملكة تتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة نظرًا لاهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي جميع المجالات.

السعودية تتعاون مع دول اوبك بلس
عقد التعاون بين السعودية وعدد من الدول العربية
عقد التعاون بين السعودية وعدد من الدول العربية
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التعاون المشترك

وأوضح سموه ان هذا التعاون يتمثل في التنسيق للعمل المشترك، وفى العديد من المشروعات والمبادرات، كما أشار إلى انه على الصعيد الدولي سيتم التنسيق بين المملكة العربية السعودية مع دول أوبك بلاس وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عدد من الدول العربية، ويعتبر ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها، مما يعزز ن فرص نمو الاقتصاد العالمي.

التنسيق مع جمهورية مصر العربية وعدد من الدول

وأوضح سموه ان المملكة وقعت مع عدد من الدول العربية في قطاع الطاقة وهى كالتالي: جمهورية مصر العربي، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، سلطة عمان، وتستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة، لافتًا الانتباه إلى ان هناك أيضًا مشروعات الربط الكهربائي بين المملكة والدول العربية، حيث ترتبط المملكة بجميع دول الخليج العربية عن طريق الربط الخليجي، كما يجرى تنفيذ مشاريع الربط المباشر بين المملكة وكل من مصر، العراق والأردن.

أهداف أمن الشبكات

  • تعزيز أمن الشبكات الوطنية المترابطة ومدى موثوقيتها.
  • زيادة قدرتها على استيعاب دخول مشروعات الطاقة المتجددة.
  • إيجاد سوق إقليمية تجارية لتبادل الطاقة الكهربائية وتمريرها بما يحقق الاستثمار.
  • التشغيل الأمثل لمحطات التوليد الوطنية.
  • تصدير الطاقة المتجددة.
  • ربط شبكات المشرق العربى بمثيلاتها في المغرب العربي.
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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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