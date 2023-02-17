وزير الطاقة: أرامكو لا تحتاج إلى تسويق وسنحقق الهدف بحلول سنة 2027

قدم وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان تصرحيا هاما بخصوص أرامكو السعودية، وقد قال بأن هذه الشركة لا تحتاج إلى تسويق من أي نوع، بل بإمكانها التسويق لذاتها من حيث الكفاءة والقدرة وربطها بالعالم، كما أشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تستطيع من خلال شركة حكومية واحدة ومشغل واحد تحقيق الأهداف التي سطرتها من قبل، وقد جاء هذا التصريح في لقاء انعقد مع الوزير على قناة الإخبارية السعودية.

تصريح الوزير

قال وزير الطاقة في حواره مع قناة الإخبارية بأن شركة أرامكو تسوق لنفسها بنفسها ولا تحتاج لأي تسويق خارجي، وهذا نظرا للكفاءة التي تتمتع بها وإمكانية ربطها مع مختلف الشركات العالمية وقدرتها على التعاقد من خلال برنامجها الخاص للتوطين، وأيضا تعاونها مع أحسن مزودي الخدمة وأحسن المصنعين والبائعين أيضا.

علاوة على ذلك، نوّه الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه على الرغم مما ذكر من قبل، فإن العملية ما قبل الهندسة ومرحلة الهندسة قد استغرقت مدة عامين، وقد أكد على أن المملكة ستصل إلى هدفها الذي تعمل عليه، وهو المليون برميل بحلول سنة 2027.

إمكانيات أرامكو

أشار وزير الطاقة السعودي أيضا إلى أنه على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها أرامكو من سيولة مالية وقدرة على صناعة قرارات، فإنها تملك إدارة واحدة فقط ومجلس إدارة واحد من دون أي شراكات أخرى، وهذا الأمر يمنح للمالك القدرة على بناء علاقات قوية، وهذا قد يستغرق مدة تصل إلى 7 سنوات.

نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن اللقاء الذي عقدته قناة الإخبارية مع وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والذي تحدث فيه عن شركة أرامكو السعودية ومخططاتها للتطوير لسنة 2027، وبأنها شركة قائمة بحد ذاتها ولا تحتاج لإشهار.