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“وزير الشؤون الإسلامية” وجهوا صدقاتكم للغارمين وليس مشاريع التفطير

إسلام إبراهيم محمد

بحلول اليوم الأربعاء 22 شعبان 1444 هـ المُوافق 15 مارس/آذار 2023 مـ قام “عبداللطيف آل الشيخ” وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بدعوة عموم المُواطنين بالقيام بتوجيه صدقاتهم للغارمين الذين تراكمت الديون عليهم بدلاً من توجيه تِلك الصدقات للمشاريع الخاصة بـ”التفطير” في شهر رمضان المبارك، حيث أوضح قائلاً “وجهوا صدقاتكم للغارمين وليس مشاريع التفطير”.

وجهوا صدقاتكم للغارمين

“آل الشيخ” يدعو خُطباء الجوامع لتخصيص خطبة الجمعة عن فضل الصدقات

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على سياق مُتصل أيضاً قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “عبداللطيف آل الشيخ” بتوجيه دعوته إلى خُطباء الجوامع بالمملكة العربية السعودية إلى أن تكون خطبة الجمعة القادمة عن فضائل إخراج الصدقات، وضرورة إخراجها لمن يستحق وعبر المِنصات الرسمية وبذل المزيد من الجُهد لإخراج الصدقة للفئات الأكثر احتياجاً.

وجهوا صدقاتكم للغارمين

ويجدر الإشارة إلى أن التعميم الذي جاء قد نص على ضرورة أن يتم توجيه تِلك الصدقات “للغارمين” الذين تراكمت ديونهم ولا يتم توجيهها إلى مشاريع التفطير، وذلك حيث تُوجه الصدقات للمساجين الذين لم يتمكنوا من مُشاركة ذويهم في شهر رمضان بسبب تراكم الديون عليهم.

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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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