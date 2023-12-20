وزير الدفاع السعودي يصل فرنسا بفرمان من ولي العهد 

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، للجمهورية الفرنسية فجر اليوم الأربعاء، في زيارة رسميو لمُلاقاة وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي (ليزانفاليد) في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى البلاد الفرنسية بناءًا على فرمان من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعرض وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع وزير القوات المسلحة الفرنسي العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري والدفاعي بين المملكة وفرنسا، كما يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتبحث المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية تنشيط علاقاتها الاستراتيجية مع كافة الدول حول العالم، في ظل رغبة القيادات بضرورة توطيد علاقات المملكة الخارجية مع الدول الصديقة.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن وزير الدفاع السعودي سيتناقش مع نظيره الفرنسي سبل التطوير العسكري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، خاصة وأن الأخيرة تبحث عن تعزيز قوتها العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها في المنطقة.

وسيتطرق الثنائي للحرب الفلسطينية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تبحث المملكة عن إيجاد حلول سريعة وعاجلة للوضع الراهن في قطاع غزة، بعد المعاناة التي بتعرض لها الأشقاء الفلسطيين من القصف الصهيوني المستمر.

وتشهد الفترة الحالية إبادة جماعية من جيش الاحتلال على قطاع غزة، بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، والتي شهدت اختراق المقاومة لعدد من مستوطنات الاحتلال للرد على الاستفزازات التي قام بها الجيش الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية.

تفاصيل زيارة وزير الدفاع السعودي لفرنسا