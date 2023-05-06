تصريحات هامة من وزير الخارجية بشأن حوار جدة لإنهاء الصراع في السودان

أشار الأمير “فيصل بن فرحان” وزير الخارجية السعودي اليوم إلى وجود ممثلين من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في مدينة جدة، وذلك من أجل الحوار بشأن الأوضاع في وطنهم السودان، وخاصة أن جميع دول العالم تنتظر نتيجة ذلك الحوار الهام من أجل وقف العنف في جمهورية السودان الشقيق.

وزير الخارجية يأمل في إنهاء الصراع بالسودان

وأضاف “فرحان” من خلال عدد من التغريدات الهامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي أكد من خلالها على الدور الهام الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، وكذلك الشركاء في الآلية الثلاثية.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه يأمل أن يقود هذا الحوار إنهاء الصراع في جمهورية السودان الشقيقة، وانطلاق العملية السياسية من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان.

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والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد أعربتا خلال الساعات الماضية عن ترحيبهما ببدء المحادثات، والحوار الأولي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع بالسودان في مدينة جدة.