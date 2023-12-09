وزير الخارجية: نختلف مع أمريكا في استخدام حق «الفيتو» ضد وقف النار في غزة ونشعر بخيبة أمل

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها لحق «الفيتو» خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء صحافي، أجراه الوزير مع قناة “PBS”، وأضاف “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم، وإنه لسوء الحظ أننا نرى موقفا يعتبر وقف إطلاق النار كلمة سيئة”.

وأكد بن فرحان على أن هناك أسبابا أخرى للموت في غزة، وليس استمرار إطلاق النار فقط بقوله “إننا لا نرى الناس يموتون بسبب القنابل الإسرائيلية أو بسبب القتال على الأرض، ولكن نراهم يموتون بسبب أمراض مثل الكوليرا، والنظام الصحي المنهار، ولذلك يجب أن نعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة”.