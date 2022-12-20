وزير الخارجية الإيراني: على الجانب السعودي أن يقرر كيفية اتباع سياسة بناءة مع طهران

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس الإثنين، الموافق 19 ديسمبر 2022 “إن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفتح سفارتي البلدين، إذا كانت الرياض مستعدة لذلك”، وتابع قائلاً “على الجانب السعودي أن يقرر كيفية اتباع سياسة بناءة مع طهران”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى طهران الثالث للحوار، والذي انطلق أمس الإثنين في مركز الدراسات السياسية والدولية بالعاصمة الإيرانية تحت عنوان «سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية نهج للصداقة وبناء للثقة».

وأضاف وزير الخارجية “نرحب بإعادة بناء الثقة، والتعاون البناء مع دول الجوار، خاصة الدول الخليجية، ومحادثاتنا مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، ومستعدون للعودة إلى العلاقات الطبيعية، وفتح السفارات كلما كان الجانب السعودي مستعداً”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

لنحظى بعالم يسوده السلام

وبين وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لعقد قمة على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار، والدول المطلة على الخليج، وذلك لإرساء الأمن في المنطقة بالتعاون مع هذه الدول “لنحظى بعالم يسوده السلام”.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كان قد صرح في وقت سابق عقب القمة الخليجية – الصينية في الرياض، والتي عقدت الشهر الجاري “إن إيران جزء من المنطقة وجارة، وسنستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية، تخدم استقرار المنطقة ورفاهية شعوبنا”.