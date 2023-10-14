أخبار السعودية

وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في قطاع غزة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

أحمد مراد

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إيصال المساعدات لها، وإقامة المناطق الآمنة، ولذلك تعمل الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية على ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة، موضحاً بأن البلدين يعملان على حل الكثير من القضايا، ومنها ما يتعلق بقضية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط لاسيما بين إسرائيل والفلسطينيين.

بلينكن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية الأمريكي- المصدر: العربية

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمقر الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، وأضاف بلينكن “إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني أو آماله”، وتابع حديثه حول الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل بأنه لا يوصف بحسب قناة العربية.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية السعودي “نحن بحاجة إلى جهد جماعي للخروج من دورة العنف هذه، لأنه دائما المدنيين هم الذين يدفعون الثمن”.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بنقل الأحداث كما هي بدون زيادة أو نقصان.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، ومعايا دورات في التسويق من جوجل، وعملت عدد (2) دبلومة في التربية العامة والخاصة.

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