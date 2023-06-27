وزير الحج والعمرة يكشف عن عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام

أوضح الدكتور توفيق الربيعة اليوم أن عدد الحجاج الموجودين على أرض المملكة العربية السعودية وصل إلى 1.8 مليون حاج، وكشف الربيعة أن أكثر من 1.8 مليون حاج صعدوا إلى قمة عرفة اليوم لإتمام مناسك الحج، وأشار إلى أن الحجاج قدموا إلى المملكة من 150 دولة حول العالم ليؤدوا مناسك الحج، مؤكداً أن عملية تصعيد الحجاج على عرفات تمت بنجاح وسهولة ويسر.

الهيئة العامة للإحصاء تكشف عدد الحجاج

من جانبه أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الحجاج الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية وصل عددهم إلى أكثر من 1.6 مليون حاج، بينما يؤدي فريضة الحج من داخل المملكة 184 ألف حاج، وبلغ عدد الحجاج الذكور 970 ألف حاج والحاجات الإناث 875 ألف حاجة.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 21% بعدد 346.2 حاج، بينما وصلت نسبة الحجاج من الدول الآسيوية إلى 63.5% بعدد 1.056 مليون حاج، كما أشارت أن عدد الحجاج من الدول الإفريقية عدا الدول العربية وصل إلى 221.8 ألف بنسبة 13.4%، بينما بلغت نسبة الحجاج من أوروبا وأمريكا وأستراليا 2.1% بعدد 36.5 ألف حاج.

وشدد وزير الحج والعمرة الربيعة على تلقي البلاغات والملاحظات التي يرصدها كل المراقبين في تقديم الخدمات، وأكد أن الوزارة لن تتأخر عن فرض العقوبات ضد أي تقصير يتم خلال هذه الأيام، وأشار إلى أن الاستعداد للحج في هذا الموسم كان مبكراً لذا فإن كل شيء على ما يرام والحجاج يؤدون الفريضة بسهولة ويسر.