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وزير التموين: هناك مخزون كبير واستراتيجي من الدقيق فى جميع المخابز يكفي لمدة 4 أيام

آلاء عرفات

لقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وهو يعد  وزير التموين والتجارة الداخلية فى مصر بالتأكيد على أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للقيام لمتابعة جميع أعمال المخابز والقيام بتوفير جميع السلع والمنتجات التى تحتاجها لضمان توفير الخبز فى جميع المخابز على مستوى الجمهورية، ولم يقتصر على ذلك فقط بل لتأكيد من السلع التموينية أيضا والتأكيد على توفيرها في السوق.

 مخزون كبير واستراتيجي من الدقيق

خطة لتوفير السلع في السوق 

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تم القيام بعمل خطة محكمة للقيام بتوفير جميع السلع التى بها نقص فى السوق، كما أكدت الوزارة على القيام بتوفير مخزون استراتيجي من الدقيق  فى جميع المخازن فى المحافظات يكفى لمده 4 ايام متواصلة من العمل وسيتم العمل على توفير المزيد من الدقيق ليتم الاستمرار فى العمل دون حدوث أى توقف أو تعطيل فى المخابز، وأكد رئيس مجلس التموين أنه سيتم تشكيل لجان بشكل دورى للقيام لمتابعة المخابز والتأكد من توفير السلع لكى يتم العمل بإستمرار.

المجمعات الاستهلاكية

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لن يتم التركيز فقط على المخازن وترك باقى السلع بل سيتم التأكد بشكل دورى على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع التموين على توفير كافة المنتجات أو والمواد الغذائية وعدم انقاطعها كما أكدت الوزارة أيضا على توفير اللحوم طوال أيام العيد، وأن جميع السلع وستكون متاحه بكميات كبيرة وغير محدودة لكى يتمكنوا من سد حاجات جميع الأسر والأفراد.

أهمية لجان التفتيش 

شعبة المخابز تكشف تفاصيل إضافة البطاطا للقمح في إنتاج الخبز.. فيديو | قناة صدى البلد

تعد لجان التفتيش التي تقوم الوزارة بتكليفها مهمة للغاية فهى تقوم بكشف غش التجار وتمنع تعرض الأسر إلى عمليات النصب وادعاء عدم توافر المنتجات والسلع مما يجعل جميع الموزعين يوفرون المواد الصالحة وعدم وضع اى منتجات فاسدة او ضارة أيضا.

آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


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