وزير التجارة يعلن: إعلان نظام حماية المستهلك خلال 8 أشهر

صرح وزير التجارة ماجد بع عبد الله القصبي في المملكة العربية السعودية بأن الدولة لا يوجد فيها نظام حماية المستهلك لحد الساعة، كما نوّه إلى أنه خلال فترة الثمانية أشهر القادمة سيعلن رسميا عن هذ النظام، وكان هذا التصريح خلال منتدى الأحساء لسنة 2023، كما قال بأنه سيتم الاستعانة بخبرات العديد من الدول الأخرى، وأشار إلى أنه هناك حراك غير عادي، وسيعتمد أيضا على بعض رجال الأعمال من أجل إخراجنظام الشركات الجديد إلى النور.

أهم التصريحات

بعد أن صرح وزير التجارة في السعودية عن وضع نظام حماية المستهلك في المملكة خلال 8 أشهر القادمة، نبّه إلىأن الدور الأساسي للدولة هو حوكمة ورقابة وتشجيع الاستثمار، وأيضا تنظيم الأمور والتمكين، ولكنها لا تتدخل بين شريك وآخر، وتحدث عن العديد من الفرص الواعدة بالمنتدى، والتي سنعرضها لكم في الفقرة الموالية.

فرص واعدة بالمنتدى

تمت إقامة منتدى الأحساء 2023 في السعودية الأسبوع الماضي، ومن أبرز أهدافه هي توفير العديد من الفرص الواعدة من أجل مستقبل حكومة المملكة العربية السعودية والنهوض بها، وأيضا معرض الدفاع العالمي الحدث البارز في ميدان صناعة الأمن والدفاع، وقد قال وزير التجارة بأن عدد سجلات الشركات في السعودية وصل إلى مليون وثلاثمائة ألف سجل، وبالنسبة للحصة المخصصة لمنطقة الشرقية هي 15 بالمئة.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الوزير قد قدم تصريح في المنتدي، وقال بأن حصة الأحساء هي سبعة عشر بالمئة، كما أنه هناك نمو في مختلف السجلات في الخمس سنوات التي مضت، وبلغت نسب النمو 13 بالمئة، بينما نسبة نمو الشركات هي 31 بالمئة، في حين أن نسبة الشركة المساهمة المقفلة هي سبعون بالمئة.

نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه تفاصيل موضوع الإعلان عن نظام حماية المستهلك الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي كشف عنه وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في منتدى الأحساء الذي أقيم الأسبوع الماضي.