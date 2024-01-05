وزير التجارة السعودي يوضح ضوابط استخدام أسماء مدن ومناطق السعودية بشكل تجاري

أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي ضوابط جديدة لاستخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الأسماء التجارية بما يُسمح باستخدامها وفقًا لنظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية وبمراعاة أربع ضوابط، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية “أم القرى” فما هذه الضوابط؟

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ضوابط استخدام أسماء مدن ومناطق السعودية بشكل تجاري

وفقًا لما صدر في الجريدة الرسمية “أم القرى” أن يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفقًا للنظام الخاص بالأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:

عدم تشابه اسم الأعمال التجارية مع أسماء الجهات الحكومية أو المشاريع الحكومية. عدم جعل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة هو العنصر الأساسي أو الرئيسي في الأسماء التجارية. عدم تقديم اسم تجاري يتشابه مع علامة تجارية شهيرة عالميًا أو مسجلة ما لم تكن تلك العلامة تجارية مملوكة للشخص الذي يقدم الطلب. الالتزام بعدم تشويه سمعة السعودية أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها من قِبَل مالك الأسماء التجارية.

كما استثنى القرار بعض الحالات مثل:

شركات التوسع أو الاندماج التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق. قيد الأسماء التجارية التي تحتوي على أسماء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا للضوابط المرتبطة بهما بموجب الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 1444/2/8.

كذلك قد أشار القرار إلى أن الإدارة المعنية ستقبل طلبات تسجيل الأسماء التجارية التي تحتوي على اسم “السعودية” أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، وستدرس هذه الطلبات للنظر في قبولها أو رفضها وفقًا للضوابط المحددة.