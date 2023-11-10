وزير البيئة والمياه السعودي: المملكة العربية السعودية تستورد بقيمة 40 مليار دولار من المنتجات الغذائية ودول جنوب إفريقيا بنحو 60 مليار دولار

صرح وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، أن السعودية تستورد ما قيمته 20 مليار دولار من المنتجات الغذائية سنويًا، حيث قال الفضلي خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي المنعقد حاليًا في الرياض، أن المملكة بإمكانها إنتاج ما يصل إلى 700 ألف طن من الثروة السمكية سنويًا بسبب موقعها الاستراتيجي.

وزير البيئة والمياه السعودي مصدر الصورة: جريدة المياه

كما “قال أن دول الخليج تستورد بقيمة 40 مليار دولار من المنتجات الغذائية، فيما تستورد دول شمال أفريقيا بنحو 60 مليار دولار، وموقع المملكة يعطيها نسبية لتوفير العديد من الفرص الاستثمارية”.

كما قال “لدينا العديد من الأنظمة والتشريعات المحفزة للاستثمارات ولدينا صندوق التنمية الزراعي يقرض نحو 8 مليارات سنويًا بالمقارنة بنحو 500 مليون ريال قبل 7 سنوات وهو مؤشر على جاذبية القطاع”.

وأضاف وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه يوجد بالمملكة فرص لإنشاء تحالفات عالمية في قطاعات الأغذية، لتصبح مركزًا لاستيراد السلع الغذائية ومعالجتها لإعادة تصديرها.

كما أشار إلى أن المملكة تستهدف زيادة إنتاجها من الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة مضيفًا ” نحن لا نعيق التصدير أو الاستيراد في المملكة”.

كما حضر المؤتمر، عدد من المسئولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.

وسيقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي تأتي بعنوان ” تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم” منظورًا شاملاً للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمن الغذائي في المملكة وأفريقيا، ومن ثم سيناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي تأتي بعنوان “رأس المال البشري مفتاح النمو”.