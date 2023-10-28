وزير الاقتصاد السعودي: القطاعات التي لها علاقة بالصناعة والتعليم واللوجستيات والتقنية والبحث والابتكار نريد أن نرى فيها نموًا أكبر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالمملكة قد يتراوح بين 6 -5% خلال العام الجاري امتدادًا لاتجاه بدأ في الأعوام الماضية.

وزير الاقتصاد السعودي مصدر الصورة: اقتصاد المشرق

كما أضاف الإبراهيم في مبادرة الاستثمار التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض، “نتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين % 7 – 5 في العام المقبل”.

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وعن القطاعات التي ستقود نمو الأنشطة غير النفطية خلال العام المقبل قال الوزير “إذا نظرنا إلى الربع الثاني من هذا العام نجد أن الأنشطة الغير النفطية نمت بنسبة %6,1، ولو تعمقنا سنجد أن الخدمات التي تم تصديرها هي الأعلى نموًا وفي مقدمتها السياحة التي نمت تقريبًا بنسبة %135على أساس سنوي، ونتوقع استمرار نمو القطاعات التي لها علاقة بالسياحة ولكن نود أن نرى نموًا أكبر في القطاعات التي لها علاقة بالصناعة واللوجستيات والتعليم والتقنية والبحث والابتكار ونحتاجها جميعًا لاستدامة التنوع الاقتصادي”.

كما أضاف “سيكون لدينا تنوع في النشاط السياحي والترفيه والرياضة والثقافة وجميع القطاعات التي لم تكن موجودة سابقًا ستخلق نموًا في القطاع غير النفطي، وستكون بنية تحتية لجذب المواهب والزوار ليدعموا نمو الأنشطة الغير النفطية”.

وأشار إلى أن نم وعملية التوطين بقطاع الصناعات المرتبطة بالدفاع من 4% قبل رؤية 2030 وحاليًا وصلت 15%، والمستهدف الوصول إلى 50% في عام 2030، والأهم من ذلك هو الأثر على صناعات أخرى مثل السيارات الكهربائية.