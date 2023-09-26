وزرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح الأمراض التي يشملها التأهيل الشامل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأمراض التي يشملها التأهيل الشامل وقيمة المبالغ المستحقة شهريًا لكل حالة، وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من إعانات مالية ودعم لذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائها، لرفع مستواهم المعيشي، وسوف نتعرف هنا على بعض التفاصيل الخاصة بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنين.

المستفيدين من التأهيل الشامل

ما هي الأمراض التي تعتبر إعاقة؟ سؤال يطرحه عدد كبير من المواطنين بغرض التعرف على مدى استحقاق البعض للدعم المقدم من وزارة الموارد، وهل يختلف المبلغ المستحق بحسب نوع الإعاقة سواء كانت دائمة أو مؤقتة؟ حيث تم تضمين بعض الأمراض في قائمة المستحقين بعد التأكد عن طريق إجراء الكشف الطبي الدقيق على المتقدمين للاستفادة من راتب التأهيل الشامل والتي منها:

الإعاقات الحركية: مثل بتر أحد الأطراف بشكل جزئي أو كلي، أو الإصابة بشلل شقي أيمن أو أيسر.

الإعاقة الحسية: وتشمل وجود ضعف أو فقدان في البصر أو السمع.

تم إدراج عدد من الأمراض مثل: بعض أمراض القلب ومصابي متلازمة داون أو مارفان أو المصابون بالتوحد، ومن يعانون الفشل الكلوي أو مرض نقص المناعة وغيرها من الأمراض.

مرضى الاضطرابات الفكرية الشديدة والمتوسطة.

صعوبات التعلم واضطرابات النطق.

أهم شروط الاستفادة من دعم ذوي الاحتياجات

حتى يصل الدعم إلى مستحقيه وبعد التأكد أن الشخص مصاب فعليًا بأحد الأمراض التي يشملها التأهيل الشامل، كان لا بد من وضع عددًا من شروط التأهيل الشامل وتتمثل فيما يلي:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مسجلًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

أن لديه حساب بنكي نشط.

شرط تلقي العلاج المناسب للحالة في واحدة من المراكز الصحية الحكومية بالمملكة.

خطوات ورابط التسجيل في التأهيل الشامل

في حالة انطباق الشروط السابقة وإدراج حالة الشخص ضمن الأمراض التي يتضمنها الدعم المقدم من وزارة الموارد، يمكنه متابعة الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية.

اختر الخدمات الإلكترونية، ومن قائمة الخدمات اختر الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

سجل كافة البيانات المطلوبة مثل: الهوية وبيانات الدخل والحساب البنكي، ثم اضغط بالموافقة على الإقرار.

قم بإرفاق التقرير الطبي الخاص بك إن وُجد.

اضغط على الإقرار والتعهد، ثم تقديم الطلب.

سوف تصلك رسالة تأكيد الطلب عبر رسالة نصية على رقم جوالك.

يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال خدمة “طلباتي.

موعد إيداع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

تم تحديد موعد إيداع الدعم مسبقًا من قِبل الوزارة، على أن يكون في يوم 26 من كل شهر ميلادي، أي أن المستفيدين من الدعم يمكنهم التوجه إلى البنوك التابعين لها أو ماكينات الصراف الآلي في صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 لصرف المبالغ المستحقة.