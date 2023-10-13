وزارة النقل السعودية تُصدر تحذير للمواطنين بشأن هذه الرسائل

نوهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية على جميع المستفيدين بعدم الرد على الرسائل الواردة التي يتم إرسالها لهم فيما تطلب منهم القيام بسداد مبالغ مالية كرسوم استلام بضائع أو طرود بريدية.

تحير من وزارة النقل السعودية مصدر الصورة: الوزارة بمنصة إكس

تحذير من وزارة النقل بالمملكة

أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة عبر حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي “X” أنها لا علاقة لها بالرسائل المرسلة للمستفيدين وليس لها أي صلة، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ونصحت الوزارة جميع المستفيدين توخي الحذر والتأكد من هذه الرسائل وعدم الانجراف خلفها، حيث أنها لا صحة لها من الأساس وهي مجرد احتيال على المستفيدين.

كما دعت الجميع إلى إدراك أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية عبر المنصة الرقمية الرسمية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والبريد الإلكتروني التابع للوزارة.