وزارة الموارد توضح: كيف يتم احتساب الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص 1444

يحرص كل العمال في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية على البحث عن طريقة احتساب الإجازة السنوية، وهذا لكي يتعرفوا على توقيت قضائها وكذلك لكي يتمكن صاحب العمل من تحديد موعد الإجازة التي تمنح للعامل سنويا أو تجزئتها، وحسب ما جاء به قانون العمل في المملكة العربية السعودية يتم منح كل شخص يعمل في المملكة العربية السعودية إجازة سنوية ليومان عن كل شهر، وإن كانت مدة عمل الشخص تتجاوز فترة ستة أشهر وأقل من سنة يمنح له ثلاثون يوما عن كل سنة إن زادت مدة عمله، وقانون تنظيم العمل أدلى بتصريح جاء فيه أن العامل الذي أنهى خدماته يحصل على إجازة سنوية.

كيف يتم احتساب الإجازة السنوية

إن كل من يعملون في القطاع الخاص بالسعودية يحصلون على إجازات سنوية خاصة بهم دون احتساب الإجازات الرسمية أو الأسبوعية التي تمنح لهم

الموظف يمكنه الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر إذا زاول عمله في مؤسسة لفترة أكثر من ستة أشهر، ولم يكن قد أكمل سنة من العمل، وهذا حسب العمل الذي قضاه الشخص بالمؤسسة.

إن الموظف الذي لم يكمل فترة ستة أشهر في المؤسسة لا يمكنه أن يحصل على إجازة سنوية بمقابل مالي

أما الموظفين الذين يعملون في منشأة خاصة فيها أعمال شاقة فيحصلون على إجازة سنوية مع راتب أكبر من المرتب الخاص بالإجازة

بالنسبة للعمال المعاقين أو الكبار في السن يحصلون على إجازة أيضا مدفوعة الأجر وأقصى حد لها هو خمسة وأربعون يوما فقط.

حساب بدل الإجازة في قانون العمل السعودي

حسب ما جاء به قانون العمل السعودي يكون من خلال إخطار جهة العمل بالطلب من أجل تحديد الموعد المخصص للإجازة، ويكون من خلال اتباع الخطوتين: