وزارة الموارد تزف بشرى سارة لمن لم يستطع التسجيل بالضمان بعد انتهاء المدة

أغلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبواب التقديم في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين القدامى من الدعم، وكان هذا يوم أمس الأحد 30 من شهر أكتوبر 2022، ولا بد من الإشارة إلى أنه قد تم تمديد التسجيل في شهر مايو الماضي، وهذا من أجل منح فرصة للجميع لكي يسجلوا في الوقت المناسب، وللإشارة فإن الضمان المطور هو عبارة عن تحديث للضمان القديم، وهو يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين، بالمقابل هناك العديد من الشكاوى بخصوص عدم قدرة المواطنين على التسجيل في الضمان، وفي هذا المقال سنعرض لكم تفاصيل أكثر بخصوص الموضوع، تابعوا معنا.

غلق التسجيل بالضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد من خلال موقعها الرسمي على تويتر عن غلق أبواب التسجيل في الضمان يوم الخامس من ربيع الآخر 1444، والأمر يتعلق بكل من المستفيدين الجدد والقدامى أيضا، كما صرحت الوزارة بأنه ليس هناك أي أوامر تدعو إلى فتح أبواب التقديم في البرنامج من جديد، وفي حال طرأت أي أخبار جديدة سيتم الإعلان عنها.

موعد صرف الضمان المطور لشهر نوفمبر 2022

صرحت وزارة الموارد عن موعد صرف الضمان المطور لشهر نوفمبر 2022، كما هو متعارف عليه سينزل في حسابات المستفيدين في أول يوم من الشهر، وهو لن يوافق يوم إجازة وبالتالي سيتم صرفه في اليوم المحدد له، وسيكون بداية من الساعة الثامنة حتى نهاية اليوم.

بشرى لمن لم يستطيعوا التسجيل بالضمان

بشرت وزارة الموارد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التسجيل من المستفيدين القدامى من الضمان بأنها ستعمل على متابعة حالتهم جميعا، كما صرحت بأنها ستقوم بعمل زيارات للتواصل معهم وهذا بقيادة باحثين اجتماعيين مع هذه الفئات، كما أنه سيتم زيادة رواتب الضمان في معاشات المستفيدين لهذا الشهر، إذ سيتم ثرف دعم إضافي للعائل وهذا بنسبة عشرون بالمئة من قيمة الدعم، أما التابعين سيصرف لهم دعم بقيمة ستة وستعون بالمئة.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي