وزارة الموارد تجيب: هل العاطل يستحق الضمان المطور الجديد

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية الإجابة عن سؤال هل العاطل يستحق الضمان المطور الجديد، وللإشارة فإن هذا النظام يعد من أبرز أنظمة الدعم التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، بحيث يقدم الدعم المادي لكل الأشخاص الذين يثبتون استحقاقهم له في المملكة، نخص بالذكر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وكل من تنطبق عليهم لائجة الشروط الخاصة بالضمان.

هل العاطل يستحق الضمان المطور

العديد من المواطنين بالمملكة يطرحون سؤال هل العاطل يستحق الضمان المطور، وقدمت الوزارة المعنية وزارة الموارد الإجابة عن السؤال، والذي يفيد بأنّ فئة العاطلين عن العمل هي من الفئات المستحقة للدعم الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي، ومن أهم الشروط الأخرى المحددة نذكر:

ألا يكون سن الراغب في الاستفادة من الدعم أكثر من 35 سنة

الجنسية السعودية والإقامة فيها بصفة دائمة

يجب أن يقدم كل المستندات المطلوبة، مثل الوثيقة التي تثبت عدم قدرة الشخص على العمل

في حال قام المواطن بالتقديم دون أن تتوفر فيه شروط الاستحقاق، ستتم معاقبته

إلى جانب ذلك يجب أن يقدم وثيقة إثبات بأنه لا يملك أي سجل تجاري أو عقار ذا قيمة عالية.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

يكون التسجيل في برنامج الضمان المطور الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

أولا يدخل المتقدم إلى موقع وزارة الموارد البشرية على شبكة الإنترنت

يضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم يختار مستخدم جديد

يكتب كل بياناته الشخصية في الأماكن المعدة لها، ثم يضغط على زر التالي.

يكتب البريد الإلكتروني الشخصي ورقم الجوّال.

أخيرا يضغط على زر التسجيل في الأسفل ليتمكن من إتمام طلبه.

نصل إلى ختام مقال تعرفنا فيه على إجابة هل العاطل يستحق الضمان المطور الجديد، وعرضنا أيضا شروط وطريقة التسجيل.