وزارة الموارد تجيب: ما هي المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع دفعة الضمان

يطرح المواطنين السعوديين عدة أسئلة قبل إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور، من بينهما ما هي المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع دفعة الضمان، وقد قدمت خدمة العناية بالمستفيدين الإجابة عن ذلك، بما أن موعدالصرف لم يبق عليه سوى ساعات قليلة، والكثير من الفئات من محدودي الدخل واليتامى والفقراء والأيتام والأرامل والمطلقات أيضا يبثحون عن الإجابات بخصوص الدعم دوما، وسنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا، تابعوا معنا.

ما هي المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع دفعة الضمان

قدمت خدمة العناية بالمستفيدين الإجابة عن استفسار المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع دفعة الضمان، وقد نوهت إلى أن المدة المسموح بها بعد أن يتم إيداع الدفعة هي ثلاثون يوما فقط ولا تزيد عنها، وإن تخطى المستفيد هذه المدة ورغب في تقديم شكواه لن يظهر له هذا في الأيقونة الخاصة بتقديم الشكاوى.

كيف أعرف رقم الضمان الاجتماعي

من الأسئلة التي تم تلقيها أيضا من خلال حساب العناية بالمستفيدين كيف أستطيع معرفة رقم الضمان الاجتماعي، وقد قدمت وزارة الموارد طريقة التعرف عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد ذلك ستظهر له على الشاشة الخدمات المتاحة له، بعد ذلك ينقر على زر الاستعلام عن رقم الضمان في الخطوة الموالية عليه أن يدخل المعلومات المطلوبة، وهي رقم الهاتف والرقم الوطني ورقم بطاقة الأحوال المدنية مع البريد الإلكتروني ورمز التأكيد، بعد ذلك انقر على زر إرسال بعد أن تكتب رمز التحقق، ستحصل على الرقم الخاص بالضمان.

تستطيع العودة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالحساب لكي تتعرف على المعلومات المتعلقة بك باعتبارك مستفيدا من الضمان المطور، وقد خصصت الوزارة طريقة أخرى من أجل طرح الاستفسارات التي ترغبون بها، منها الرقم الموحد المجاني 19911، وهناك أيضا رقم مجاني آخر مباشر متاح للاتصال وهو 8001222777، بالإضافة إلى الرقم الموحد المجاني الآخر 011291588، وأيضا التواصل على البريد الإلكتروني Hrsd.gov.sa.