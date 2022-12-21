“وزارة الموارد البشرية” موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير وتفاصيل قرار التوطين

يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدفعة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير، وقد أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه سيتم الإعلان عن موعد صرف الدعم في 26 ديسمبر 2022، وعن ألية الحصول على المعاش تتمثل بالتسجيل على موقع الوزارة ومن ثم إتباع الخطوات اللازمة للاستعلام.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2023

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي “تويتر” بأنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي في بداية شهر يناير 2023، ليتبقى 9 أيام على صرف الدفعة، حيث أن الوزارة حريصة على إيداع الدعم في مواعيده الرسمية حتى يتمكن المستفيدين من الحصول عليه من خلال ماكينات الصراف الألي أو الجهات المعنية بالصرف.

سريان قرار توطين خدمة العملاء

بعد أن أوضحنا لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي، فقد قامت وزارة الموارد البشرية أمس بالإعلان عن بدء سريان توطين المهن المتعلقة بخدمة العملاء وكذلك المرحلة الثانية من قرار توطين المهن القانونية في السعودية، ليسمح ذلك للمؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز المواطنين على زيادة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن رؤية المملكة لعام 2030، وتشمل المرحلة الأولى من التوطين للمؤسسات أو المنشآت التي يتم تقدميها كخدمة للعملاء مثل النشاط الداعم وكذلك النشاط الرئيسي، بينما المرحلة الثانية تكون بنسبة 70% من العدد الكلي للعاملين في المهن المتعلقة بالاستشارات القانونية.