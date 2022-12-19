“وزارة الموارد البشرية” حقيقة صرف مكرمة 1500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023

انتشر في الآونة الأخيرة أنباء تفيد بصرف مكرمة ملكية جديدة تصل إلى 1500 ريال سعودي لمستحقي الضمان الاجتماعي، حيث أن العديد من الأشخاص يسعون إلى معرفة كل ما هو جديد عن الضمان لأنه يعد من أهم البرامج المالية الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية نوضح لكم حقيقة هذا الخبر.

حقيقة صرف 1500 ريال لمستحقي الضمان

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كل هذه الشائعات الغير صحيحة والتي تفيد بصرف 1500 ريال لمستحقي الضمان منها 1000 ريال للأسرة و500 ريال للفرد، مؤكدة أنه لم يصدر أي بيانات صحفية تفيد بهذا الأمر وكذلك لا يوجد أمر ملكي يفيد بصرف دعم إضافي للمستفيدين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الهامة والضرورية التي يجب تطابقها مع كافة المتقدمين والراغبين في التسجيل بالضمان الاجتماعي وهي تتمثل في التالي:-