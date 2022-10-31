وزارة الموارد البشرية تكشف عن حقيقة تمديد تسجيل الضمان حتى نهاية ديسمبر 2022

قدمت وزارة الموارد في السعودية تصرحيا بخصوص حقيقة تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 في السعودية، وهذا بعد أن تم الإعلان رسميا عن إغلاق أبواب التسجيل في 30 من أكتوبر، وكل المستفيدين القدامى من البرنامج كانت لديهم فرصة للتسجيل بعد تمديد الفترة بداية من شهر مايو حتى هذا الشهر، ولكن تم تداول أخبار على مواقع التواصل جاء فيها بأنه سيتم تمديد التسجيل حتى نهاية السنة الحالية 2022، وقد قدمت الوزارة بيان هام بخصوص هذا الخبر.

موعد صرف الضمان المطور لشهر نوفمبر 2022

أقرت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان لشهر نوفمبر 2022 في السعودية، وسيكون هذا رسميا يوم الثلاثاء 01 من نوفمبر 2022 بعد صدور نتائج الأهلية يوم الخميس 27 ديسمبر 2022، والآن هم يترقبون نزول الدعم الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ساعات فقط من الآن وكل من قدموا طلباتهم الشهر الماضي واستوفوا جميع الشروط المطلوبة سيتم صرف المعاش لهم هذا الشهر.

زيادة رواتب الضمان لشهر نوفمبر

وضعت وزارة الموارد زيادات في رواتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر نوفمبر 2022، ويكون على النحو التالي:

بالنسبة للعائل في الضمان يستفيد من دعم إضافي بنسبة 20 بالمئة من القيمة الإجمالية للدعم

أما التابع يصرف له ما يعادل قيمة 96 بالمئة.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية جدول رواتب الضمان الاجتماعي 2022 ، وقد جاء على النحو التالي:

يستفيد الفرد الواحد من مبلغ قيمته ألف ريال سعودي

أما إن كانا فردين يصرف لهم معاش 1285

وأما الثلاث أفراد قيمة الدعم الشهري الذي يصرف لهم هو 1570 ريال

أيضا المبلغ المخصص لأربع أفراد هو 1855 ريال سعودي

حقيقة تمديد التسجيل بالضمان

تم تداول الكثير من الأخبار من خلال مختلف التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفايسبوك أخبار عن تمديد التسجيل في الضمان المطور حتى نهاية العام الحالي 2022 وبأن أبواب التسجيل في البرنامج لم تغلق بعد من طرف الوزارة، ولكن هذه الأخيرة نوهت إلى أن كل الأخبار المتداولة هي مجرد شائعات غير صحيحة والتسجيل انتهى 30 أكتوبر، وإن تم فتح التسجيل مجددا سيعلن عن ذلك من خلال الموقع الرسمي فقط.